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近來台股連跌，小孟老師分析今（20）日十二星座運勢，財運方面，金牛正財收入豐厚、巨蟹、獅子、處女則要注意開支，水瓶、摩羯也建議暫時停止投資，射手可用錢滾錢。牡羊座工作：保持中立客觀感情：溫暖你我彼此財運：買到優惠商品牡羊幸運色：黃色貴人：牡羊小人：獅子金牛座工作：加班完成計畫感情：浪漫心心相印財運：豐厚正財收入金牛幸運色：藍色貴人：處女小人：天蠍雙子座工作：給人正面能量感情：與舊愛再復合財運：找到黑馬標的雙子幸運色：棕色貴人：巨蟹小人：金牛巨蟹座工作：注意眼睛保養感情：心心相印時刻財運：控制消費欲望巨蟹幸運色：大紅色貴人：摩羯小人：雙子獅子座工作：不宜過度計較感情：共同共創成長財運：降低物質慾望獅子幸運色：紅色貴人：水瓶小人：雙魚處女座工作：報告不宜越權感情：愛意濃厚縈繞財運：生活開銷減少處女幸運色：粉紅色貴人：獅子小人：摩羯天秤座工作：不宜過度分心感情：甜蜜的愛戀點財運：能兼職賺外快天秤幸運色：粉紅色貴人：雙魚小人：巨蟹天蠍座工作：團隊合作愉快感情：共創美好成長財運：培養理財觀念天蠍幸運色：黑色貴人：射手小人：水瓶射手座工作：不宜理會小人感情：你我彼此相惜財運：能夠用錢滾錢射手幸運色：淡藍色貴人：雙子小人：牡羊摩羯座工作：找到開心方法感情：情感細緻滋潤財運：切莫投資上癮魔羯幸運色：金色貴人：天秤小人：射手水瓶座工作：有效評估策略感情：甜蜜中的浪漫財運：暫時停止投資水瓶幸運色：紅色貴人：天蠍小人：處女雙魚座工作：文件審核檢查感情：彼此扶持直前財運：心靜就會得財雙魚幸運色：棕色貴人：金牛小人：天秤