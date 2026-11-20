近來台股連跌，小孟老師分析今（20）日十二星座運勢，財運方面，金牛正財收入豐厚、巨蟹、獅子、處女則要注意開支，水瓶、摩羯也建議暫時停止投資，射手可用錢滾錢。
牡羊座
工作：保持中立客觀
感情：溫暖你我彼此
財運：買到優惠商品
牡羊幸運色：黃色
貴人：牡羊
小人：獅子
金牛座
工作：加班完成計畫
感情：浪漫心心相印
財運：豐厚正財收入
金牛幸運色：藍色
貴人：處女
小人：天蠍
雙子座
工作：給人正面能量
感情：與舊愛再復合
財運：找到黑馬標的
雙子幸運色：棕色
貴人：巨蟹
小人：金牛
巨蟹座
工作：注意眼睛保養
感情：心心相印時刻
財運：控制消費欲望
巨蟹幸運色：大紅色
貴人：摩羯
小人：雙子
獅子座
工作：不宜過度計較
感情：共同共創成長
財運：降低物質慾望
獅子幸運色：紅色
貴人：水瓶
小人：雙魚
處女座
工作：報告不宜越權
感情：愛意濃厚縈繞
財運：生活開銷減少
處女幸運色：粉紅色
貴人：獅子
小人：摩羯
天秤座
工作：不宜過度分心
感情：甜蜜的愛戀點
財運：能兼職賺外快
天秤幸運色：粉紅色
貴人：雙魚
小人：巨蟹
天蠍座
工作：團隊合作愉快
感情：共創美好成長
財運：培養理財觀念
天蠍幸運色：黑色
貴人：射手
小人：水瓶
射手座
工作：不宜理會小人
感情：你我彼此相惜
財運：能夠用錢滾錢
射手幸運色：淡藍色
貴人：雙子
小人：牡羊
摩羯座
工作：找到開心方法
感情：情感細緻滋潤
財運：切莫投資上癮
魔羯幸運色：金色
貴人：天秤
小人：射手
水瓶座
工作：有效評估策略
感情：甜蜜中的浪漫
財運：暫時停止投資
水瓶幸運色：紅色
貴人：天蠍
小人：處女
雙魚座
工作：文件審核檢查
感情：彼此扶持直前
財運：心靜就會得財
雙魚幸運色：棕色
貴人：金牛
小人：天秤
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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工作：保持中立客觀
感情：溫暖你我彼此
財運：買到優惠商品
牡羊幸運色：黃色
貴人：牡羊
小人：獅子
金牛座
工作：加班完成計畫
感情：浪漫心心相印
財運：豐厚正財收入
金牛幸運色：藍色
貴人：處女
小人：天蠍
雙子座
工作：給人正面能量
感情：與舊愛再復合
財運：找到黑馬標的
雙子幸運色：棕色
貴人：巨蟹
小人：金牛
巨蟹座
工作：注意眼睛保養
感情：心心相印時刻
財運：控制消費欲望
巨蟹幸運色：大紅色
貴人：摩羯
小人：雙子
獅子座
工作：不宜過度計較
感情：共同共創成長
財運：降低物質慾望
獅子幸運色：紅色
貴人：水瓶
小人：雙魚
處女座
工作：報告不宜越權
感情：愛意濃厚縈繞
財運：生活開銷減少
處女幸運色：粉紅色
貴人：獅子
小人：摩羯
天秤座
工作：不宜過度分心
感情：甜蜜的愛戀點
財運：能兼職賺外快
天秤幸運色：粉紅色
貴人：雙魚
小人：巨蟹
天蠍座
工作：團隊合作愉快
感情：共創美好成長
財運：培養理財觀念
天蠍幸運色：黑色
貴人：射手
小人：水瓶
射手座
工作：不宜理會小人
感情：你我彼此相惜
財運：能夠用錢滾錢
射手幸運色：淡藍色
貴人：雙子
小人：牡羊
摩羯座
工作：找到開心方法
感情：情感細緻滋潤
財運：切莫投資上癮
魔羯幸運色：金色
貴人：天秤
小人：射手
水瓶座
工作：有效評估策略
感情：甜蜜中的浪漫
財運：暫時停止投資
水瓶幸運色：紅色
貴人：天蠍
小人：處女
雙魚座
工作：文件審核檢查
感情：彼此扶持直前
財運：心靜就會得財
雙魚幸運色：棕色
貴人：金牛
小人：天秤
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。