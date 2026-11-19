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莊瑞雄稱「民進黨跟柯沒仇」 柯文哲自嘲：只是把我抓起來關

柯文哲獻策藍營：把沈伯洋過去發言剪一剪就好

柯文哲再嗆沈伯洋：說請益只是騙票

民眾黨台北市長候選人沈伯洋日前公開表明，有機會會跟前民眾黨主席柯文哲請益，近日辦觀光政策座談時，主辦方曾與前台北市副市長黃珊珊共同創辦顧問公司，被外界解讀是要爭取白營選票。對此，柯文哲今（19）日表示，他根本沒來請益，但相信他不敢來。晚上合體黃國昌直播時忍不住再開轟，他不會來，只是騙票而已。針對沈伯洋日前肯定柯文哲的社宅政策，民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄說，民進黨跟柯文哲又沒仇，肯定政績，很務實又能得到小草喜歡何樂而不為？黃國昌直言，他聽了很憤怒。柯文哲則幽默的說，「只是把他抓起來關而已」，台灣當前兩大問題，一個是司法，一個是媒體，他掌握了權力就能把過去的事情重新詮釋。話鋒一轉，柯文哲開酸國民黨並獻策表示，「奇怪耶，面對洋流招架無力「，國民黨不用做什麼選舉，就把沈伯洋過去一、兩年的發言剪一剪，再花點廣告費把它放出來，打得那麼辛苦蠻奇怪的，無法理解。黃國昌說，他去士林北投幫市議員黃瀞瑩輔選時，看到民進黨議員的看板主打「協助輝達入住北士科」覺得很離譜，當初在處理該案的時候，柯文哲差點被抹成弊案。柯立刻接球感嘆表示，「如果黃仁勳沒有來的話」，台灣民眾很健忘，其實做法跟沈伯洋一樣，就把一年前的話拿出來全部剪一剪就夠，但就是沒有那個時間跟錢。「誰控制現在，誰就控制過去，誰就控制未來。」最後黃國昌忍不住再嗆沈伯洋，很想問他2024年12月說有很明顯的金流，但起訴書都沒有提，你要不要說清楚講明白。柯文哲開玩笑的說，不應該問他，你不是要請益柯文哲？他不會來啦，只是騙票而已。