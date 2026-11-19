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▲ 台南立委郭國文也將招牌戰車「南洋號」開進大岡山力挺蔡秉璁。（圖／市議員候選人蔡秉璁提供）

民進黨高雄市第三選區（永安、岡山、燕巢、彌陀、梓官、橋頭）市議員候選人8號蔡秉璁，今（19）日迎來台南重量級前輩接力相挺！上午率先由立委林俊憲南下岡山市場助陣，下午則將由立委郭國文接棒車掃，展現綠營團結氣勢，絲毫不敢掉以輕心，力拚將這位年輕即戰力送進議會。立委林俊憲特別南下岡山文賢市場，與蔡秉璁合體快閃發放限量競選飄帶，吸引不少早起買菜的民眾熱情索取飄帶、合影留念，現場氣氛熱絡。林俊憲表示，選戰越到最後關頭，越不能掉以輕心，尤其是民進黨在大岡山的第三席是議會過半的關鍵席次，全黨救一人，一定要讓年輕有經驗的蔡秉璁過關，到議會為市民服務。在林俊憲上午打頭陣後，下午同樣來自台南的立委郭國文也將接手聲援行動，把顯眼的招牌戰車「南洋號」開進大岡山助陣。兩人從梓官「蚵子寮保安宮」出發進行車隊掃街，沿途向鄉親懇託拜票，並前往「城隍廟市場」發放限量版南流飄帶。郭國文說，蔡秉璁有著台大、清大的學歷，加上過去在陸委會、經濟部、台電，都與許多單位互動，增添豐富的歷練，這次回到家鄉服務，肯定可以為地方爭取許多福利及建設，選舉最後關頭，也希望鄉親多給新人機會與支持，讓市議會增添生力軍。蔡秉璁表示，感謝林俊憲與郭國文兩位台南立委在最關鍵的時刻專程南下相挺。台南與高雄本就是一日生活圈，Ｓ廊帶更串起北高雄與台南的半導體產業鏈，兩地發展相輔相成。過去自己曾在經濟部與台電歷練，熟悉產業需求，也具備第一線的執行力，期盼能順利進入議會為地方發展把關。