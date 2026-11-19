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美股週四（19日）開盤後，各主要指數齊漲，輝達又一次在開盤時候上漲，但和前幾天不同的是，19日輝達股價足夠堅挺，並未和過去一樣快速由紅翻黑。輝達回神加上Anthropic掛牌雙重激勵，讓AI股與科技股普遍表現強勁。截至寫稿時間為止，道瓊工業指數下跌11.37點或0.02％；標普500指數上漲67.04點或0.92％；那斯達克指數上漲431.389點或1.77％；費城半導體指數上漲423.14點或4.38％。焦點個股方面，台積電ADR股價在盤中上漲3.04％、輝達上漲4.68％、特斯拉上漲1.53％、SpaceX上漲1.07％。記憶體類股方面，美光上漲6.51％、Sandisk上漲6.52％，SK海力士ADR上漲5.45％。根據《CNBC》報導，交易員正密切關注Anthropic在那斯達克掛牌上市的表現，一名知情人士透露，Anthropic的首次公開募股（IPO）定價為每股83美元，高出原先預期的價格區間。研究機構Vanda Research指出，散戶投資人的需求預期將比當初SpaceX上市時還要更加強勁，這也讓市場看好Anthropic一上市就可望拉出亮眼漲幅。Anthropic的IPO定價也為整體科技股注入一劑強心針，微軟（Microsoft）與Meta股價在盤中也雙雙走揚約2％。此外，德州宣布恢復核發部分資料中心許可證，平息了市場對於美國期中選舉後AI基礎建設整體擴張恐將放緩的擔憂，這同樣提振了晶片股的市場情緒。理財規劃公司Plancorp投資策略總監考克斯（Callie Cox）表示，「Anthropic的IPO將成為衡量投資人對AI胃口的重要風向球。AI概念股現在也迫切需要一些順風助攻...華爾街需要一個訊號，證明在市場預期本已高漲的情況下，投資人依然相信AI具備超越預期的潛力」。但是考克斯也補充指出，「雖然看到股市跟著Anthropic的表現走並不會感到意外，但我要提醒投資人，切勿對單一事件過度解讀」。