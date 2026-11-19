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▲謝淳羽博士也提醒，雖然專利原料與健字號認證提供了品質保障，但保健食品並非藥物，不能取代正規醫療。（圖／謝淳羽提供）

在國內代謝保健市場中，原料的科學實證與法規認證已成為產業升級的關鍵指標。知名保健食品原料供應商與代工服務商和司特宣布，其研發的Glycostat®專利山苦瓜萃取物，已成為台灣首支取得「調節血糖」功能健字號認證的指標性山苦瓜原料，成為生技智財權新里程碑。和司特表示，Glycostat®專利山苦瓜萃取物已成功取得台灣、日本、德國與美國等多國專利獲證，並完成世界專利（PCT）佈局，為國內生技產業樹立了新的智財門檻。根據 HealthFocus International 2025 年報告，全球近五成消費者每週固定使用補充品；而台灣保健食品年購買率更達 55%，每人年均消費逾 8,600 元，顯示民眾對健康管理的投入大幅增加。然而，隨之而來的是對產品透明度與科學根據的嚴格要求。Glycostat® 透過整合「跨國專利」與「學術實證」雙重優勢，試圖在規格參差不齊的市場中，建立可供信賴的技術標準。為了進一步驗證生理機制，研發團隊與國立陽明交通大學展開深度科學研究。實驗數據顯示，該萃取物在介入後，對於基礎代謝效能與血糖曲線調節具有正向影響。研究亮點在於打破過去單一指標的評估模式，將體重管理、脂肪分布與血糖調節納入綜合評估。數據觀察到，受試對象在維持代謝循環的同時，胰島素機能指標與基礎代謝率均呈現顯著的生理反應。醫學博士謝淳羽指出，現代代謝保健趨勢不應將血糖與體態管理拆分。謝博士表示，透過專利萃取技術提升基礎代謝，能讓熱量利用更有效率，達成「體態與血糖連動」的綜合管理目標。這項發現對於預防代謝性健康問題提供了重要的科學依據。但謝淳羽博士也提醒，雖然專利原料與健字號認證提供了品質保障，但保健食品並非藥物，不能取代正規醫療。民眾在選擇相關產品時，還是要諮詢專業醫師或營養師，配合飲食控制與運動，才能真正落實長期的健康管理。