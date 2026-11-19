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記者協會主席：恐非直接飛回美國

「川金會」有戲？

美國總統川普今（19）日結束在中國深圳舉行的APEC會議以及美中俄三方會談行程，大約晚間6點50分左右搭乘空軍一號專機啟程離開深圳。然而，隨行採訪的美國媒體記者卻遭遇極不尋常的維安措施，所有隨團記者的手機在登機後遭到美方官員以「安全理由」暫時沒收。此舉隨即在華府新聞圈引發熱議，甚至有人揣測空軍一號並非直接返美，川普可能要秘密飛往某地，甚至是為了與北韓領導人金正恩會晤。但截至寫稿時，並沒有任何川普有其他行程的消息流出。綜合外媒報導，白宮採訪團發出的最新通報記錄了這起罕見的突發狀況。《法新社》駐白宮記者恩德（Aurelia End）在通訊中斷前發出最後訊息寫到，「下午6點45分，專機正式起飛。基於安全理由，我們的手機目前正被收走」。《NBC News》首席白宮記者哈克（Garrett Haake）隨後也證實並強調了這項沒收手機的舉動。他在社群平台上發文指出，「隨同總統出訪的採訪團記者表示，在專機啟程時，他們被美方官員要求基於安全理由交出手機。這非常不尋常」。這波突如其來的通訊封鎖，搭配空軍一號航線的異常變動，讓「秘密行程」的傳聞不脛而走。現任白宮記者協會主席、《福斯新聞》資深白宮記者海因里希（Jacqui Heinrich）指出，原本針對阿拉斯加發布、供專機返程途中可能進行空中加油的「臨時飛行限制」已經遭到取消。海因里希分析說，「加油禁航令取消，加上採訪團手機基於安全理由被沒收，讓人高度懷疑空軍一號可能不會直接飛回美國...今年5月川普離開北京時，記者的手機並沒有被收走」。針對白宮罕見沒收記者通訊設備，《紐約郵報》直接將這項「不尋常措施」與川普計畫會晤北韓領導人金正恩的猜測連結在一起。報導指出，川普在此次出訪亞洲前，曾多次公開流露在亞洲期間與金正恩會面的意願；儘管最終在深圳APEC峰會場邊並未促成「川金會」，但如今專機離境後的高度保密動作，讓外界懷疑雙方是否另闢蹊徑安排密會。過去白宮官員曾因擔憂遭中國間諜軟體滲透而集體上繳「拋棄式手機」，但美方直接沒收隨行新聞記者的私人與公務手機，在美國總統出訪史上實屬罕見。