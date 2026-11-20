台灣虎航今年首度參戰「2026 TTF大臺南國際旅展」，推出「南虎祭」線上旅展促銷，今天11月20日上午10:00開搶「全航線999元起」單程未稅便宜機票，航程一覽。同步祭出明年2027年「高雄－東京羽田」春節包機直飛航線，攜手易飛網於「虎加酒tigertel」平台獨家銷售含稅價最低13,499元起套票，包含富士山曙光、溫泉四大景點體驗。
10:00開搶！台灣虎航「全航線999元」起！TTF線上旅展促銷便宜機票
響應2026 TTF大臺南國際旅展，首度參加的台灣虎航，推出日韓越「全航線999元」起單程未稅便宜機票！只在「南虎祭」線上旅展促銷。
為南台灣旅客帶來最便利的東京假期，台灣虎航更宣布推出「高雄－東京羽田」春節包機直飛航線，2027年2月1日至15日期間，每日營運1班。
◾️開賣時間：2026年11月20日（週五）上午10:00起至11月23日晚間23:59止。
◾️適用旅遊期間：2026年11月20日至2027年10月30日。
◾️線上旅展網址
實際資訊請以官網公告為準。
日本
「高雄－石垣島」999元起
「高雄－沖繩」999元起
「台南－沖繩」999元起
「高雄－大阪」1,799元起
「高雄－福岡」1,799元起
「高雄－岡山」1,799元起
「高雄－熊本」1,799元起
「台南－熊本」1,799元起
「高雄－東京成田」1,899元起
「高雄－小松」1,899元起
「高雄－名古屋」2,199元起
「高雄－仙台」2,299元起
「高雄－札幌」3,299元起
韓國
「高雄－金浦」1,199元起
「高雄－濟州」1,199 元起：輸入優惠碼「IT700CJU」再折700元，限購來回機票；適用出發日期至2027年6月30日
越南
「高雄－峴港」1,799元起
虎航「高雄－東京羽田」明年春節包機！4大套票最低13,499元起含稅
為提供南部旅客更多元選擇，虎航「高雄－東京羽田」包機航線將限定於「虎加酒 tigertel」平台上獨家銷售。航班時間為：
◾️高雄飛羽田（IT-8266）：22:25 起飛 / 03:00+1 抵達
◾️羽田飛高雄（IT-8267）：04:00 起飛 / 07:30 抵達
台灣虎航更攜手易飛網，推出含稅價最低13,499元起的四大組合套票：
◾️「東京景點暢遊套票」13,499元起含稅
包含京急電鐵＋東京地下鐵24小時乘車券，市區熱門景點自由暢行。
◾️「平和島天然溫泉套票」14,499元起含稅
紅眼快閃搭配平和島天然溫泉套裝，讓深夜抵達的時光也能充滿療癒。
◾️「富士山曙光一日遊套票」15,299元起含稅
官方推薦，可一人成團，專車接送飽覽富士山曙光絕景，再順遊御殿場Outlet血拚一日遊。
◾️「lyf銀座東京機加酒套票」17,199元起含稅
機加酒一次搞定，入住時尚優質飯店，享受精緻東京假期。
虎航大臺南國際旅展現場加碼！送2027年桌曆、抽機票與回饋金
台灣虎航11月20日（五）至11月23日（一），在「2026 TTF 大臺南國際旅展」現場攤位（W091），可享好康加碼：
◾️免費送2027年桌曆：於促銷期間至官網購買指定台南、高雄航線，並在旅展現場出示電子行程單，即可獲得限量「台灣虎航2027年桌曆」。
◾️現場互動抽大獎：參與「招福虎運籤」活動，有機會抽中不限航點來回機票、最高3,000元回饋金或JR九州全九州三日周遊券等限量大獎。
◾️周邊商品折扣：至tigerselect 虎禮選購買台灣虎航Logo系列商品享83折，國立故宮博物院聯名商品則享95折優惠。
易遊網：日本溫泉飯店買氣成長逾4成！Top3熱銷推薦
迎接秋冬旅遊旺季，台灣人熱愛赴日本泡湯度假，帶動溫泉飯店訂房買氣成長。根據易遊網全球訂房銷售數據統計，
今年日本溫泉飯店預訂量較去年同期成長逾4成，3大熱門溫泉飯店預訂區域為九州、
東京近郊及北海道。
其中九州別府溫泉鄉表現最為亮眼，
更一舉包辦易遊網「 日本十大熱銷溫泉飯店」榜單前3名，每晚含稅最低2,320元起，推薦第1名「AMANE K別府YULA-RE」主打天然去角質美人湯、還有高空溫泉無邊際溫水泳池，第2名「龜之井酒店 別府」設有大坪數兒童遊戲區深受親子家庭客青睞，第3名「別府八湯 御宿野乃別府」氣派展望大浴場與7間免費獨立個人湯屋。
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響應2026 TTF大臺南國際旅展，首度參加的台灣虎航，推出日韓越「全航線999元」起單程未稅便宜機票！只在「南虎祭」線上旅展促銷。
為南台灣旅客帶來最便利的東京假期，台灣虎航更宣布推出「高雄－東京羽田」春節包機直飛航線，2027年2月1日至15日期間，每日營運1班。
◾️開賣時間：2026年11月20日（週五）上午10:00起至11月23日晚間23:59止。
◾️適用旅遊期間：2026年11月20日至2027年10月30日。
◾️線上旅展網址
實際資訊請以官網公告為準。
日本
「高雄－石垣島」999元起
「高雄－沖繩」999元起
「台南－沖繩」999元起
「高雄－大阪」1,799元起
「高雄－福岡」1,799元起
「高雄－岡山」1,799元起
「高雄－熊本」1,799元起
「台南－熊本」1,799元起
「高雄－東京成田」1,899元起
「高雄－小松」1,899元起
「高雄－名古屋」2,199元起
「高雄－仙台」2,299元起
「高雄－札幌」3,299元起
韓國
「高雄－金浦」1,199元起
「高雄－濟州」1,199 元起：輸入優惠碼「IT700CJU」再折700元，限購來回機票；適用出發日期至2027年6月30日
越南
「高雄－峴港」1,799元起
為提供南部旅客更多元選擇，虎航「高雄－東京羽田」包機航線將限定於「虎加酒 tigertel」平台上獨家銷售。航班時間為：
◾️高雄飛羽田（IT-8266）：22:25 起飛 / 03:00+1 抵達
◾️羽田飛高雄（IT-8267）：04:00 起飛 / 07:30 抵達
台灣虎航更攜手易飛網，推出含稅價最低13,499元起的四大組合套票：
◾️「東京景點暢遊套票」13,499元起含稅
包含京急電鐵＋東京地下鐵24小時乘車券，市區熱門景點自由暢行。
◾️「平和島天然溫泉套票」14,499元起含稅
紅眼快閃搭配平和島天然溫泉套裝，讓深夜抵達的時光也能充滿療癒。
◾️「富士山曙光一日遊套票」15,299元起含稅
官方推薦，可一人成團，專車接送飽覽富士山曙光絕景，再順遊御殿場Outlet血拚一日遊。
◾️「lyf銀座東京機加酒套票」17,199元起含稅
機加酒一次搞定，入住時尚優質飯店，享受精緻東京假期。
台灣虎航11月20日（五）至11月23日（一），在「2026 TTF 大臺南國際旅展」現場攤位（W091），可享好康加碼：
◾️免費送2027年桌曆：於促銷期間至官網購買指定台南、高雄航線，並在旅展現場出示電子行程單，即可獲得限量「台灣虎航2027年桌曆」。
◾️現場互動抽大獎：參與「招福虎運籤」活動，有機會抽中不限航點來回機票、最高3,000元回饋金或JR九州全九州三日周遊券等限量大獎。
◾️周邊商品折扣：至tigerselect 虎禮選購買台灣虎航Logo系列商品享83折，國立故宮博物院聯名商品則享95折優惠。
迎接秋冬旅遊旺季，台灣人熱愛赴日本泡湯度假，帶動溫泉飯店訂房買氣成長。根據易遊網全球訂房銷售數據統計，
其中九州別府溫泉鄉表現最為亮眼，