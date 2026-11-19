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曬出故宮11月12日書函

批故宮聲明「故弄玄虛」！

蔡詩萍重申文化局立場：絕不准增設遮蔽文資建物

翡翠水庫設置光電板議題持續延燒！台北市文化局長蔡詩萍今（19）日以「文化局堅守專業，不讓光電板破壞故宮意象」為題，並附上AI生成圖，在臉書發文表示，文化局否決故宮園區建築屋頂設置太陽光電板案。故宮也火速駁斥是不實訊息，強調從未提出正館園區設置太陽能板提案，要求立即撤文與道歉。蔡詩萍貼出公文反擊，「到什麼歉？怎能說「從未」提出要設置太陽能板呢？公文上的日期：民國115年11月12日嗎？」蔡詩萍貼出上週才收到的故宮給的書函，受文者是台北市政府文化局，發文日期是115年11月12日，主旨是函詢歷史建築「國立故宮博物院」及文化景觀「國立故宮博物院院區」內建築物屋頂安裝太陽光電發電設備之妥適性乙案，詳如說明，請查照見復。公文的說明第三點，明確指出「因經濟部能源署為釐清本院可裝設太陽光電發電設備之建物屋頂面積，倘未能設置需具體填寫不可設置原因」，協助釋示揭區域內建物屋頂安裝太陽光電發電設備之妥適性。蔡詩萍指出，故宮的聲明其實有點故弄玄虛，說從未提出「正館園區」設置太陽能板的提案。這是故意欺負不了解故宮博物院文資身份與範圍的民眾和媒體。所謂正館，就是故宮來文中的「歷史建築國立故宮博物院」，所謂園區就是文化景觀國立故宮博物院院區。故宮怎能說「從未」提出要設置太陽能板呢？那個「從未」不就寫在公文上的日期：民國115年11月12日嗎？蔡詩萍強調，故宮裡人才濟濟，肯定知道文資身份的建築物，任何修改，修復，增建，必不得遮蔽文資建物，但為何還要發文來明知故問：在屋頂增設太陽能板可以嗎？「中央失衡失能的能源政策，迫使故宮的文資專業，不敢說實話，只好拉我們文化局的意見當靠山。」「這就是我們的立場。不會變的立場」，蔡詩萍表示，基於文資專業與職責，台北市文化局給的答案始終一致：不可以在「故宮博物院正館」，以及「故宮博物院院區」內的建築物屋頂，增設任何遮蔽文資建物的太陽能板，夠清楚了吧！