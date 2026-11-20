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韓國天團BTS昨（19）日晚間在高雄國家體育場（世運主場館）舉行《ARIRANG》首日演出，由於驗票採極為嚴格的實名制，有阿米（粉絲暱稱）因為換包包沒帶到證件，遭票務人員拒絕入場，只能在場外哭著聽漏音，引來破萬名網友留言安慰。一名女阿米在Threads上發文，透露自己帶了約3千份應援物，從彰化南下高雄，沒想到，發了一個下午的應援物，等到要進場驗票時，才發現因為更換小包包，忘了把裝有證件的皮夾一起帶來，導致有買票卻進不去，只能在場外聽漏音。原PO表示，自己出示了所有證件的照片，但票務人員說一定要「實體證件」，便不好意思再打擾對方，「這真的是我欲哭無淚...然後聽漏音聽到哭」，貼文引來大批網友慰問，「幫你集氣以後都買得到票」、「天呀！抱抱你...希望你還有別的場」、「哭哭，下次還有機會」、「唉，辛苦你了！下次東西要檢查好，這一定超難過。」BTS高雄演唱會採全場嚴格實名制，即一人一票、一張實體證件，驗票口會核對票券姓名、持票人本人與證件是否相符，台灣觀眾須攜帶國民身分證、健保卡或駕照正本其中一種，且必須附有照片，外籍觀眾須攜帶護照正本，使用手機照片、影本、無照片證件，或非票面姓名本人的證件皆無法入場。