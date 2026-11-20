我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣總代理天爵鋼琴今年引進博蘭斯勒，並在台中后庒路設立常設展示會館。（圖／記者金武鳳攝，2026.11.19)

▲Christian Blüthner-Haessler表示，周日在台中國家歌劇院登場的台德跨界對談論壇，是一場以家族傳承為核心的重頭戲，（圖／記者金武鳳攝，2026.11.19)

德國百年頂級鋼琴品牌 Blüthner（博蘭斯勒）第五代執行長 Christian Blüthner-Haessler 博士， 19 日起5天首度訪問台灣。此行重頭戲將於 11 月 22 日（日）下午 3 時在臺中國家歌劇院「角落沙龍」登場，以《百年手藝：家族企業的傳承之道》為題舉辦台德跨界對談論壇，並首度在台公開展示由丹麥設計大師 Poul Henningsen 操刀的經典設計鋼琴「PH Grand」。Christian Blüthner-Haessler 博士今日舉行記者會，說明此次活動重點，除了全力支持台灣新任總代理DUCHESS&DUKE天爵鋼琴，與在地客戶交流並提供指導外，周日在台中國家歌劇院登場的台德跨界對談論壇，是一場以家族傳承為核心的重頭戲，卡司相當亮眼，主辦單位特別請到資深雙語主持人聶雲擔任對談嘉賓，與擁有醫學博士學位與企業管理背景的執行長面對面暢談。Christian Blüthner-Haessler 博士原是醫師，1990年代中期返回德國萊比錫接掌家業。他將分享自己從醫界轉入製琴產業的經歷，也將談到創立於1853年的博蘭斯勒，如何走過二戰與冷戰時期國有化的考驗，將製琴工藝傳承至第五代，寫下五代人從未易主的經營智慧。Christian Blüthner-Haessler在19日記者會上回憶，兒時家裡的鋼琴都印著自家姓氏，他一度以為琴上印的是琴主的名字，還問過鋼琴老師，為什麼老師家的琴上沒有老師的名字。百年名琴品牌Bluthner對製琴工藝的堅持，是品牌歷久不衰的重要關鍵。為了打造能在大型音樂廳中與90人編制管弦樂團抗衡，甚至承受李斯特演奏張力的鋼琴，品牌早年便率先在琴身引入實心鑄鐵框架，強化琴體結構與音色表現。每台鋼琴堅持在萊比錫工坊以純手工製作，耗時超過18個月、投入約350個工時細細打磨，與一般量產鋼琴不到30小時的製程形成鮮明對比。主辦單位表示，展出的PH Grand長185公分，由萊比錫工坊手工製作，琴體採多層硬木壓合，搭配鑄鐵骨架與高山白雲杉響板，設計時也考量濕度變化。這款琴採用博蘭斯勒的Aliquot第四弦系統，在高音區增設共鳴弦。琴槌敲擊其他琴弦時，這根弦會隨之振動，為高音增添泛音。台灣總代理天爵鋼琴今年引進博蘭斯勒，並在台中設立常設展示會館。天爵鋼琴品牌總監魏沐表示，天爵鋼琴今年取得Bluthner（博蘭斯勒）品牌台灣總代理權後，未來將鎖定高端客層，專攻客製化手工鋼琴市場，產品價格從入門款約600萬元起，頂級款則達2,000萬元，目前已吸引不少客戶熱烈詢問。22日論壇將把PH Grand帶進歌劇院，讓觀眾在聆聽演奏與對談之外，也能近距離觀看琴身設計與製琴結構的工藝之美。