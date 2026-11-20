油蔥酥拌麵、豆腐乳烤肉片，台中在地醬料將在草悟道端上桌。台中市工商發展投資策進會將於11月21日（周六）上午11時至下午6時，在台中市西區草悟道B區舉辦「2026臺中36醬嘉年華」，集結逾30家在地醬料、食品及伴手禮品牌。現場安排料理示範與試吃，部分攤位也將推出買一送一、組合優惠及限量贈禮。
市集設有「金口碑專區」，邀請台中市十大伴手禮首獎品牌參展，包括鄭記油蔥酥、水母吃乳酪、熊介巧、巴部屋工房、炳叔烤玉米及微笑天使烘焙坊。大安農會ESG飛天豬、大呷麵本家、品醋迷PINTRUE、薰衣草森林等在地品牌也將到場展售。
料理展演由鄭記油蔥酥、大呷麵本家、正昇豆腐乳、炳叔烤玉米及ESG飛天豬等品牌參與，示範古早味香蔥醬拌麵、麻油薑泥絲瓜麵線、腐乳烤肉片、雙醬炒菇及四神湯。民眾可現場試吃，也能了解油蔥酥、豆腐乳等調味料如何用在日常料理。
台中市工策會總幹事陳學聖表示，從辣椒醬、拌麵醬到手作果醬，每款伴手禮背後都有店家的故事。工策會希望透過市集讓民眾先認識產品，活動結束後也能循電子地圖找到店家，將市集人潮轉化為店家平日的來客。
工策會指出，「尋味臺中，胃你導航」電子地圖已收錄近200家特色店家，涵蓋冰品甜品、早午餐炒麵、深夜宵夜、五權西六聚落，以及新上線的「臺中36醬」五大主題。民眾可透過LINE官方帳號查詢店家，並串接Google Maps導航。台中市工策會LINE官方帳號｜活動資訊
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台中市工策會總幹事陳學聖表示，從辣椒醬、拌麵醬到手作果醬，每款伴手禮背後都有店家的故事。工策會希望透過市集讓民眾先認識產品，活動結束後也能循電子地圖找到店家，將市集人潮轉化為店家平日的來客。
工策會指出，「尋味臺中，胃你導航」電子地圖已收錄近200家特色店家，涵蓋冰品甜品、早午餐炒麵、深夜宵夜、五權西六聚落，以及新上線的「臺中36醬」五大主題。民眾可透過LINE官方帳號查詢店家，並串接Google Maps導航。台中市工策會LINE官方帳號｜活動資訊