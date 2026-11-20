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柾國腹肌照登大螢幕 鯉魚王也來看BTS

不能談戀愛都怪BTS！粉絲搬出BESTie神曲自嘲

父女一起追BTS！滿頭白髮長輩也現身

BTS（防彈少年團）高雄演唱會不只台上7位成員精彩，台下ARMY也很會搶鏡！他們昨（19）日晚間在高雄世運主場館舉辦《ARIRANG》世界巡迴演唱會首場，演出進行到〈IDOL〉時，RM、Jin、SUGA、j-hope、Jimin、V、柾國7人走下主舞台，繞著場館與粉絲近距離互動，現場也進入「ARMY TIME」粉絲特寫環節，鏡頭隨機捕捉觀眾席上的有趣畫面，有人直接戴著整顆鯉魚王造型帽子入場，還有人高舉柾國腹肌照，連父女檔、滿頭白髮的長輩都被翻牌（拍進大螢幕），讓這場演唱會瞬間變成大型粉絲才藝秀。BTS演唱會當唱完《IDOL》，都會有一段「ARMY粉絲應援時間」，每當攝影機掃過觀眾席，台下就會爆出不同的歡呼聲，其中最讓全場笑翻的，是一對粉絲直接拿出柾國露出腹肌的照片！因為柾國過去在巡演演唱〈IDOL〉時，曾多次解開衣服露出胸肌、腹肌，這也成為粉絲期待的橋段，沒想到高雄場竟有超多人把照片帶進現場，還成功登上大螢幕，等於直接替柾國「重現」經典畫面。另一位粉絲則把自己打扮成寶可夢，頭上戴著一整顆鯉魚王造型帽子，在滿場紫色應援燈中格外醒目。還有粉絲把最近在網路上重新掀起討論的韓國女團BESTie歌曲〈Love Options〉搬進演唱會，拿著相關應援內容，自嘲自己不能談戀愛的理由就是BTS！把追星追到沒空戀愛的心聲直接寫給偶像看，也讓原本單純的粉絲特寫環節多了不少笑點。不過最有溫度的畫面來自一對父女，兩人一起在頭上掛著手寫標語，分別寫著「陪爸爸來的女兒」、「陪女兒來的爸爸」，互相陪伴的模樣相當可愛，也讓人一時分不清究竟是誰帶誰來追星。鏡頭還捕捉到一位滿頭白髮的女性長輩，同樣坐在觀眾席中享受演唱會，讓人看見BTS的魅力不分年齡，從年輕粉絲到銀髮族，都能一起享受演唱會的樂趣。