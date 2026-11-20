交通部觀光署公布「115年自行車友善旅宿票選」結果，墾丁福華渡假飯店拿下「全國最佳人氣旅宿獎」及「南區最佳人氣觀光旅館獎」，成為雙料冠軍。這次有上百家旅宿業者角逐，經網路投票及審查，共頒發16項獎項。獲獎業者也同步推出住宿折扣與加值體驗。
觀光署表示，這次票選以「Team Bike 挺你的旅宿」為主題，邀請車友及民眾上網投票，在地單車團體也參與宣傳。除全國人氣獎外，北、中、南、東及離島五區分別在觀光旅館、一般旅館及民宿三類選出得獎業者。
頒獎典禮同步安排「旅宿優惠星光大道」，由得獎業者介紹限定住宿優惠，並邀請自行車業者、旅行社及單車協會交流。觀光署希望透過業者合作，把騎乘路線、沿途景點與住宿串成遊程，讓車友更容易安排停留與過夜地點。完整得獎名單與住宿優惠可至票選活動官網查詢。騎乘路線及住宿資訊可參考臺灣騎跡及臺灣旅宿網。
我是廣告 請繼續往下閱讀
頒獎典禮同步安排「旅宿優惠星光大道」，由得獎業者介紹限定住宿優惠，並邀請自行車業者、旅行社及單車協會交流。觀光署希望透過業者合作，把騎乘路線、沿途景點與住宿串成遊程，讓車友更容易安排停留與過夜地點。完整得獎名單與住宿優惠可至票選活動官網查詢。騎乘路線及住宿資訊可參考臺灣騎跡及臺灣旅宿網。