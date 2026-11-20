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▲高雄是《ARIRANG》亞洲巡演的第一站，j-hope嘴甜說大家開啟了BTS的第一個鈕扣。（圖／NOWNES）

Jin讚高雄食物美味 羨慕這在這裡的人

亞洲巡演第一站是高雄 j-hope：開啟了BTS的第一顆鈕扣

RM看見高雄的美 謝謝亮起紫色迎接BTS

▲RM看見高雄應援了，謝謝大家熱情的迎接BTS。（圖／NOWNES）

韓國天團BTS（防彈少年團）睽違8年來台開唱，19日晚間在高雄世運主場館舉辦《ARIRANG》世界巡迴演唱會首場，吸引5萬多名ARMY到場朝聖，沒想到7位成員才剛抵達高雄，就已經愛上這座城市！Jin透露，前一晚與柾國、V、j-hope一起逛六合夜市，不只大讚食物好吃，還羨慕高雄人能住在這裡；RM則獨自外出散步，親眼看見高雄多棟大樓亮起紫色燈光迎接BTS，感動到在大家面前用台語告白：「多蝦，我愛你！」j-hope更透露，這次亞洲巡演特別選在高雄揭開序幕，感謝台灣粉絲替他們「開啟第一顆鈕扣」。Jin先是放送招牌飛吻，接著表示：「ARMY你們開心嗎？真的嗎？有多開心？我昨天跟柾國、V、j-hope一起去了夜市，現場氣氛真的很棒，真的覺得你們能住在這邊真好，食物也都好好吃耶，該說什麼呢？總之應該是看到大家所以很開心、很喜歡這裡！」而他們當時在六合夜市是吃了香腸、起司條等美食。j-hope先是用中文說：「我是j-hope～」然後表示去過很多次台北，但高雄卻是第一次，「今天的氣氛非常的棒，其實啊我們也等待這個亞巡很久了，終於我們亞巡第一站就是在高雄，今天也是我們的第一天，各位你們開啟了我們的第一顆鈕扣，非常感謝大家麗玲現場，接下來還有兩天我們一定會在高雄好好玩完再回去的，我愛你們高～雄～」RM 18日抵達高雄後，沒有跟Jin、V、柾國、j-hope去逛六合夜市，他獨自去散步走走，發現整座高雄都亮紫色迎接BTS，「我晚上散步的時候，看到高雄很多大樓都是紫色的，謝謝高雄為了我們、知道我們要來、把城市各樣貌變成了紫色，謝謝大家。」最後不忘補上一句台語「多蝦，我愛你」，真摯告白讓5萬人叫翻天。BTS高雄演唱會首場結束後，11月21日（六）、22日（日）週末還有最後2場演出，地點同樣在高雄世運主場館。j-hope也在台上親口承諾，接下來還有兩天，一定會在高雄好好玩過再回去，至於已經逛過六合夜市的Jin、柾國、V及j-hope，是否還會趁著演出空檔繼續探索高雄美食，也讓粉絲相當期待。