我是廣告 請繼續往下閱讀

▲臺灣隊伍參賽選手於2026 GRG賽事現場合影，展示學校及代表隊旗幟。（圖／臺灣智能程式科技教育推廣協會提供）

▲AIMS組臺灣隊伍參賽選手於2026 GRG賽事現場合影，展示學校及代表隊旗幟。（圖／臺灣智能程式科技教育推廣協會提供）

2026年Global Robotics Games（GRG）國際機器人大賽在新加坡落幕，本屆共有88支隊伍同場競技，台灣派出16隊，在3個競賽項目拿下1冠、2亞及最佳簡報獎第3名。台灣智能程式科技教育推廣協會表示，這是台灣第3度參賽，創下歷屆最佳成績。本屆共有多個國家88支隊伍參賽，以「MISSION MEALS」為主題，呼應聯合國「零飢餓」目標，讓選手用機器人與人工智慧（AI）探索糧食問題。其中，移動機器人第3組（MR3）有30隊參賽，是本屆參賽隊伍最多的組別。奪冠的TW_Elite1由教練魏士楷指導，隊員是台北市延平高中詹祐齊、新北市南山高中周子懷及台北市復興實驗高中洪言楷。魏士楷指導的另一支隊伍TW_Elite2也遇到場地適應問題，上午賽後修正程式，下午連兩回合拿下高分，在25隊競逐的移動機器人第2組（MR2）奪得亞軍。隊員來自3所學校，包括南山高中國中部施力誠、台北市國語實小陳果及新北市育才國小周睿恩。在AI創客系列（AIMS）項目，台中市漢口國中陳智弘與弘文國際學校施柏謙組成TW_MBC_IDK，由教練張來騫指導，在10支隊伍中獲得亞軍。兩人以減少糧食浪費為出發點，拍攝大量水果影像訓練機器學習模型，讓系統透過攝影機辨識水果是否成熟，展示AI在農業上的應用。新北市康橋高中蔡定勳、鄭子軒則在教練楊方寧指導下，以全英文向評審說明機器人結構與程式設計，獲得MR3最佳簡報獎第3名。MR3排名方面，除冠軍隊外，由陳彥霖指導的復興實驗高中隊獲第4名，黃雅謙指導的桃園市經國國中、六和高中隊也打進前10名。臺灣智能程式科技教育推廣協會指出，本次比賽兩支主力隊伍在上午表現受挫後，能迅速冷靜分析並修正程式奪牌，這份臨場應變與抗壓能力，正是跨領域 STEM 與 AI 實作教育最珍貴的學習成果。賽事期間，臺灣代表隊除了全力投入競技，也透過大會安排的友誼活動與文化展示，與各國青少年深入交流。協會強調，未來將持續推動程式設計、機器人與 AI 科技教育及國際賽事交流，協助更多臺灣學生累積實作經驗、自信走向世界。