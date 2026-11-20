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美國職籃（NBA）金州勇士隊在當家一哥柯瑞（Stephen Curry）因傷缺陣後，戰績瞬間從8連勝雲端跌落谷底，苦吞一波難堪的4連敗。這段沒有柯瑞的黑暗期，不僅讓灣區軍團的陣容缺陷一覽無遺，更讓管理層意識到單靠現有陣容根本無法重返爭冠行列。《ESPN》記者史皮爾斯（Marc Spears）近日直言勇士預計在明年2月交易大限前採取重磅操作，甚至連陣中4冠功臣格林（Draymond Green）與大傷復健中的球星巴特勒（Jimmy Butler III）都可能成為交易籌碼，全隊僅剩柯瑞與超級新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）是真正的非賣品。不過也有記者指出，勇士總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）至今還是非常抗拒送走巴特勒。勇士開季一度在柯瑞與24歲樂透區新秀倫德伯格的雙星連線下，打出一波令人驚豔的8連勝佳績。然而自從柯瑞因右側腹斜肌撕裂高掛免戰牌後，勇士進攻端瞬間陷入停滯，4連敗的慘況也徹底敲響了管理層的警鐘。《ESPN》資深記者史皮爾斯近日在節目上透露了勇士高層的操作動向，明確指出灣區軍團不會在交易市場上坐以待斃：「我預期金州勇士在明年2月交易大限前或大限當天，將會非常積極要幹一票大的。陣中可能會有一些待了很長一段時間的球員被交易掉，甚至可能會出現一些令人意外的名字，像是格林（Draymond Green）或是巴特勒（Jimmy Butler III）。」現年37歲的巴特勒自從在2025-26賽季中期遭遇前十字韌帶（ACL）撕裂重傷後，他在勇士的未來便一直是外界關注焦點。巴特勒目前正處於2年1.1億美元合約的最後一年，明年夏天將成為完全自由球員。關於勇士是否真會送走巴特勒，記者圈內也傳出不同聲音。知名記者費雪（Jake Fischer）在《Bleacher Report》節目中指出，勇士總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）至今仍非常抗拒送走巴特勒：「據我所知，勇士對於和巴特勒分道揚鑣一直抱持極度保留的態度，我對於他們會在季中交易巴特勒持非常悲觀的看法。」費雪分析，健康的巴特勒無疑是勇士陣中最頂尖的球員之一，但殘酷的現實是，他最快要等到2027年初才能復出，屆時還需要漫長的時間尋找比賽節奏與調整體能，這意味著球迷本季極可能無緣見到完全體的巔峰巴特勒。儘管如此，只要巴特勒能重返球場，勇士的整體戰力仍會大幅提升，因此除非管理層能在市場上找到真正能讓陣容升級的大物，否則巴特勒高機率會在灣區走完這份合約。但可以確定的是，在柯瑞生涯最後巔峰的倒數計時壓力下，除了柯瑞與被視為未來基石的倫德伯格之外，勇士陣中恐怕已經沒有人擁有絕對的「免死金牌」，明年2月的交易大限勢必暗潮洶湧。