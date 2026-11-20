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中華職棒富邦悍將內野手林澤彬，本季破繭而出，整季敲出102安、打擊率3成11，一度與統一獅陳傑憲爭奪打擊王寶座。此外，林澤彬本季得點圈打擊率高達3成53為全隊最佳，堪稱是悍將的「得點圈之鬼」，季末獲得生涯首座最佳十人二壘手獎。值得一提的是，林澤彬在2022年因一起「2換2」交易案轉隊至悍將發展，也找到新天地，被視為近年最成功的交易成果。現年27歲的林澤彬，2019年選秀第3輪受到Lamigo桃猿指名，前2年在一軍未有太多出賽機會，合計僅29場出賽。2022年8月31日，桃猿與悍將進行一筆「2換2」的交易，桃猿將資深牛棚投手王躍霖加上林澤彬送往悍將，悍將則是送出潛力土投楊彬以及首輪大物楊晉豪。這筆選手交易是自2012年兄弟象李金木、統一獅鄭乃文後，睽違10年再度有球隊在「季中」發動交易案。林澤彬在轉隊至悍將後，在剩餘的36場比賽中獲得26場出賽，但2023年、2024年未獲重用，分別出賽25場、3場。正當外界認為這是一場失敗的交易案時，林澤彬在2025年把握住機會、打出身手，整季出賽85場，打擊率3成02，還敲出生涯首轟。本季林澤彬更上一層樓，出賽95場為生涯新高，敲出102安、41分打點，打擊率3成11，更一度與陳傑憲爭奪打擊王。此外，林澤彬本季得點圈打擊率高達3成53，為全隊最高，堪稱是悍將的「得點圈之鬼」；今年優異的表現也讓林澤彬獲得最佳十人二壘手獎，不僅是他首座個人獎，也是悍將球團史上首座最佳十人二壘手獎。林澤彬今年的爆發性演出，也讓2022年的選手交易，被視為近年最成功的交易案。日前在感恩會受訪時，林澤彬坦言，在原本的球隊比較沒機會，轉隊後有讓教練看到好表現。林澤彬說，能夠奪下個人獎項非常不容易，需要維持出賽，還要達到一定的條件、優異的數據，才能在眾多競爭者中脫穎而出。雖然拿下首座個人獎，但對林澤彬來說，更渴望將成績轉換為球隊的勝利，他也直言，從進入職棒起，總冠軍就是自己的目標，盼未來能夠再多幫助球隊，拿下首座冠軍金盃。至於休賽季規劃，林澤彬想將時間留給家人，「因為在這麼長的賽季下來，跟家人、小孩沒有那麼常見面、一起生活，所以我會把休賽季的規劃重心擺在陪伴家人。」