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中華職棒富邦悍將內野手林澤彬本季打出生涯年，奪下個人首座最佳十人二壘手獎。在接受《NOWnews》採訪時，談到女兒「小彬糖」，林澤彬笑說，女兒很喜歡看Fubon Angels李珠珢與檸檬跳舞，就連他在滑手機跳出應援短影音都不放過，卻不給他看跳應援，「她每次要跳的時候都叫我轉過去，不准我看，可能是因為害羞吧。」林澤彬直言，有了小朋友後是一種甜蜜的負擔，即便比完賽身體很疲累，但只要一回家看到女兒，就馬上充滿電，「是很奇妙的感覺。」林澤彬笑說，小彬糖很喜歡看Fubon Angels跳應援，「電視都被她霸佔，都一直看李珠珢、檸檬，我覺得她在球場上可以這樣跳，應該就是在家練習出來的吧。」甚至林澤彬在滑手機、出現悍將應援曲的短影音時，小彬糖就會飛奔到他身邊，「『爸爸我要看，你剛看什麼？』好不容易的一點手機時間也被她霸佔。」被問到小彬糖最喜歡跳哪首應援曲，林澤彬很有自信，「當然是我的呀！」但林澤彬也說，女兒很害羞，每次跳舞都不准他看，「她每次要跳的時候都叫我轉過去，不准我看，可能是因為害羞吧。」有趣的是，今年林澤彬在6月11日拿下單場MVP，小彬糖雖然站上舞台，卻因為害羞不跟爸爸同台跳舞，「（現在）應該還是不行，沒關係，不會強迫她陪我一起上台。」談到與孩子們相處的方式，林澤彬笑說苦惱的事情比較多，「因為我很寵他們，所以變成他們反過來把我壓著打、欺負我，因為可能不敢對媽媽這樣，但是對我就一下跑到這邊、一下跑到那邊，又把我手機搶走，我覺得算是一種甜蜜的負擔。」林澤彬透露，平常會看老婆怎麼管教小朋友，自己就跟著做，「偶爾她（老婆）不在，我就會偷偷多寵女兒一點。」林澤彬直言，有了女兒小彬糖、兒子彬果後，回到家就會有充電的感覺，「工作很累回家看到他們，真的會突然變得很輕鬆，看到他們活蹦亂跳，就會被影響到，是很奇妙的感覺。如果提早跟他們說會提早回家，女兒會很期待我回家，要等我回去陪她睡覺。」談到休賽季規劃，林澤彬打算將時間、重心留給家人，把握難得的親子時間。