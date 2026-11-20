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效力日本職棒（NPB）東北樂天金鷲隊的「火球男」劉致榮，近期結束秋訓返台，接受《NOWnews》採訪時分享秋訓心得。他坦言，訓練時間比想像中簡短，跟原本預期的不太一樣，而讓他感受最深的就是宿舍內有隨時能泡澡的澡堂以及仙台美食「牛舌」。雖然剛入隊，但劉致榮靠著動畫與隊友找到共同話題，也能聽懂隊友們的一些談話內容，他也笑說休賽季要加強的是「口說能力」。現年27歲的劉致榮，2019年加盟波士頓紅襪隊，展開旅美生涯，但近年飽受傷痛困擾，季中遭到紅襪隊釋出。劉致榮返台後加入名古屋亞運培訓隊，後續進入正選隨隊奪下銅牌，並於亞運結束後與樂天金鷲隊簽下育成合約，延續旅外之路，但舞台從美職轉戰日職。劉致榮在加盟樂天隊後，也前往仙台參與秋訓，並隨隊返台參加亞洲職棒交流賽，不過未獲得登板機會。劉致榮近期結束秋訓返台，他分享，在秋訓的適應上沒太大問題，但他比較意外的是，訓練的「時間長短」與美國相同，「蠻簡短的，就2、3個小時就結束了，跟我以前聽到跟想像中的不太一樣。」在這段時間，讓劉致榮感受最深的就是宿舍內的澡堂可以隨時泡熱水澡，「我是一個練習前會泡澡、練習後也會泡澡的人，所以對我來講真的很方便。吃東西餐廳也在裡面，食物也很合我的胃口，一切都很方便。」談到仙台美食，劉致榮直言是牛舌，「我問過很多人仙台要吃什麼，大家都說是牛舌，去吃了後就『哇，真的很好吃』。（抵達仙台）第一天吃，快要回來前一天也吃，大概吃了2、3次。」雖然今年才加盟日職，但劉致榮對日語並不陌生，由於平常就會追動漫，劉致榮與隊友互動之間也沒有隔閡，「一聊動漫就跟大家都聊得來。我就說很喜歡動漫，跟他們講我看了什麼、推薦什麼，剛好有話題可以跟隊友聊。」劉致榮分享，從以前就會追《火影忍者》、《進擊的巨人》、《鑽石王牌》等知名動漫，最近則是在看《七大罪》。劉致榮笑說，看動漫確實有助於日語進步，「有時候他們講話我都直接聽得懂，但也沒有聽懂很多啦，就是聽力比較好，但是講還是沒有辦法那麼順，所以休賽季可能要講的部分要再多努力一點。」