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▲東北樂天金鷲隊游擊手宗山壘，在亞冠賽狂敲4轟，奪下大會MVP。（圖／美聯社／達志影像）

效力日本職棒（NPB）東北樂天金鷲隊的「火球男」劉致榮，近期接受《NOWnews》採訪，對於明年首個日職球季，劉致榮相當期待，他也直言，球隊的方針是年輕化，可以感受到同屆選手一起拚搏的感覺。被問到有沒有看新隊友宗山壘在亞冠賽的表現，劉致榮直呼宗山壘超強，也很期待能一起並肩作戰，「看他怎麼打都過（全壘打），覺得很扯。」現年27歲的劉致榮，今年季中遭到紅襪隊釋出，在代表中華隊出征名古屋亞運後，與樂天金鷲隊簽下育成合約，從美職轉戰到日職。談到明年球季，劉致榮透露，有聽說球隊的方針是走「年輕化」，「我蠻期待（球隊年輕化）。剛好大家都跟我同年齡，有點像是同屆大家一起打拚的那種感覺，可以想像會很有熱忱，大家會很有動力去拚搏一個賽季。」劉致榮說，剛加盟樂天隊時，完全不清楚球隊有哪些球員，「我只知道有一位投手叫做內星龍。」劉致榮透露，當確定要旅日時，有跟訓練師矢田修（曾指導山本由伸）報告，「他特別跟我說，內星龍也是在他們那邊練的，所以我一去，就特別跟他打招呼，也是我隊內第一個認識的日本人。」內星龍現年24歲，2020年選秀第6順位入隊，過去是球隊主力牛棚投手，但本季表現不佳，出賽25場，拿下4次中繼成功，防禦率高達6.32。此外，樂天隊游擊手宗山壘在今年的亞冠賽打響知名度，4場比賽19打數敲出10支安打（含7支長打），打擊率達0.526，敲出4發全壘打、貢獻11分打點，並展現優異游擊守備，最終奪下大會MVP。劉致榮說，秋訓時有遇到宗山壘，但因為要去亞冠賽日本隊集訓，因此只一起練了2、3天。劉致榮表示，自己有看亞冠賽，直呼新隊友超厲害，「我在餐廳看他打，就怎麼打都過（全壘打），覺得很扯。」劉致榮也笑說，看到宗山壘的表現，讓他很期待明年球季一起在場上奮戰。宗山壘現年23歲，2024年選秀首輪入隊，本季在一軍出賽68場，敲出8轟、打擊率2成78，被視為未來日本隊游擊手接班人選。