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▲愛里曬影片親自分享到泰國做變性手術的過程。（圖／翻攝自愛里FB）

YouTuber愛里（本名廖妤晨）原本為男性，2017年砸下28萬元台幣，獨自前往泰國接受性別置換手術，正式蛻變為女兒身，而昨（19）日她分享影片回應網友對變性手術多痛的疑問，透露當時在泰國做了8小時手術，手術完被推出來時身上插了5個管子、下半身還打滿石膏，直言：「真的是精神加肉體的兩種折磨。」並勸大家要考慮清楚。愛里在昨日於FB分享影片，以親身經歷告訴大家變性手術有多痛，透露當時在泰國大約做了8小時變性手術，「被推出來之後，我整個下體被打滿了石膏我看不到，我身上插了很多我自己也不懂的管子，導血管、導尿管，然後這個點滴，差不多5個管子吧，然後就巨痛，下半身真的巨痛。」愛里表示雖然手術完因麻醉還沒完全退而感到迷迷糊糊，但卻痛到完全睡不著，自己當時還看著窗戶一直哭，「因為實在太痛了，然後又睡不著，真的是精神加肉體的兩種折磨。」她也透露最痛的瞬間，就是差不多住院4天後，醫生拔掉導血管跟導尿管時，「拔出的那一剎那，我真的是彷彿覺得我置身於天堂，你知道嗎？所以嗯…變性手術真的超痛。」加上出院還要做擴張運動、保養等，奉勸想做的人真的要考慮清楚，「很痛，真的是地獄。」愛里的分享也讓許多人感到既佩服又心疼，「聽妳這樣說都覺得好痛了，妳走過來了真的真的真的勇敢到我無話可說」、「看到妳現在這樣一切都很值得了」、「妳真是很勇敢」、「就像是沒有死亡的重生。」