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人工智慧產業再迎來歷史性時刻！美國AI新創公司Anthropic當地時間週四正式登陸那斯達克（Nasdaq），以股票代號「ANT」掛牌交易，首日收盤上漲17%，每股報97.17美元。這家旗下擁有Claude系列AI模型的公司，不僅完成史上規模最大的首次公開募股（IPO），募資金額高達813億美元，收盤後完全稀釋市值更達約1.8兆美元，一舉躋身美國市值最高的企業之一，成為全球AI產業發展的重要里程碑。根據美國財經媒體《CNBC》報導，Anthropic此次IPO以每股83美元發行，共出售9.8億股，募得813億美元；正式掛牌後，股價開盤即衝上111.50美元，隨後雖然回落，但最終仍以97.17美元作收，較發行價上漲約17%，首日成交量更突破8.46億股，遠高於SpaceX今年6月上市首日的5.22億股，顯示市場對AI產業新股的高度關注。更引人注目的是，Anthropic首日收盤後的完全稀釋市值約達1.8兆美元，按照《CNBC》的統計，已成為美國市值第7大的企業，排名僅次於蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、輝達（NVIDIA）、Alphabet、亞馬遜（Amazon）及SpaceX。對於一家成立僅5年的AI公司而言，這樣的上市規模，也反映資本市場對生成式AI商業前景的高度期待。Anthropic成立於2021年，創辦人兼執行長阿莫戴（Dario Amodei）當年與一群研究人員離開OpenAI後，共同創立公司，隨後推出Claude系列人工智慧模型，逐漸成為OpenAI的主要競爭對手。隨著企業對AI模型及相關產品的需求快速成長，Anthropic今年營運規模也大幅擴張。從財務數據來看，Anthropic在上市公開說明書中揭露，截至2026年9月30日止的前9個月，營收達332.4億美元，較去年同期暴增1200%，顯示其AI產品已逐步從技術研發走向大規模商業化。不過，營收快速成長是否能持續轉化為穩定獲利，仍是投資人後續評估公司估值的重要指標。此外，Anthropic與科技巨頭亞馬遜、Google的關係，也成為此次IPO的另一大焦點。根據公司公開說明書，IPO完成後，亞馬遜持有 Anthropic大約14.7%的股權，Google則持有約13.7%，2家科技公司合計持股約28.4%。值得注意的是，亞馬遜與Google不只是Anthropic的重要投資人，也是其主要商業合作夥伴+雲端服務供應商。Anthropic仰賴相關企業提供雲端運算資源，雙方也在AI基礎設施領域持續合作，這意味著Anthropic的業務成長，不僅牽動自身估值，也可能進一步影響亞馬遜AWS、Google Cloud等雲端服務業務的發展。值得注意的是，Anthropic上市首日雖然交出亮眼成績，股價收漲17%，但這股IPO熱潮並未成功帶動美股走揚，各大指數當天收盤時，跌幅均超過2%。《路透社》指出，Anthropic開盤一度較IPO發行價高出34%，公司市值在盤中短暫突破2兆美元，但隨著投資人獲利了結，股價漲幅逐漸收斂，最終每股收在97.17美元，市場也開始重新檢視AI產業龐大的資料中心投資需求，包括建置成本攀升、基礎設施支出增加、資料中心建設速度可能放緩等問題。分析認為，這也反映出即使AI企業持續締造紀錄，投資人對整體產業的獲利前景仍保持審慎。好比Anthropic在快速擴張的同時，也面臨外界對於AI安全、政府監管、國家安全的質疑，未來市場的關注焦點，除了Claude模型能否持續擴大客戶端，也將包括該公司能否維持高速成長、改善獲利能力，以及在AI安全與監管要求之間取得平衡。原文連結：