美國對輝達（NVIDIA）的調查風暴再擴大！根據外媒最新報導，加州總檢察長邦塔（Rob Bonta）證實，已正式向輝達發出「調查傳票」（Investigative Subpoena），內容涉及中國取得先進AI晶片、機密資訊的疑慮，以及輝達是否曾針對相關風險誤導投資人。
根據《路透社》報導，邦塔表示，檢方正在調查輝達與其前任執行長黃仁勳的相關行為，是否導致中國取得受管制的先進晶片或機密資訊，還有該公司是否違反法律、未充分向投資人及公眾揭露相關風險。
這起事件也牽涉新加坡企業Megaspeed的前高層黃樂（Alice Huang）與中國間諜疑雲。美方正調查她是否與中國國家安全部有關，以及是否涉及協助中國，取得受出口管制的輝達AI晶片。
黃仁勳已於上週辭去在輝達的一切職務，爭議包括與黃樂、2名公司員工的婚外情。不過，間諜一說尚未獲得獨立證實，黃仁勳也尚未被指控涉及相關刑事犯罪。
隨著加州檢方正式發出傳票，輝達面臨的壓力已從中國晶片出口管制，進一步擴大至企業治理、投資人資訊揭露問題，後續調查進展及是否衍生法律責任，將持續受到市場關注。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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