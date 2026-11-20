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▲禹菡發文透露近日遭到陌生男跟蹤騷擾的崩潰經歷。（圖／翻攝自Threads@0707yuhan）

「樂天女孩」啦啦隊女神黃禹菡因甜美外貌而有大批粉絲，不料她近日卻發文表示遭到怪人跟蹤騷擾，遇到一些奇怪的人搭訕，憤怒表示自己直接報警，崩潰喊：「你們不知道這樣真的很讓女生害怕嗎？」黃禹菡近日在Threads發文，直言：「快受不了了，上次在公園遇到跟蹤我的怪人，直接去報警。」不料最近又遇到一些奇怪的人跟她搭訕，還遇到一個男的跑過去跟她打招呼後，就看著她笑著跑掉，「你們不知道這樣真的很讓女生害怕嗎？究竟有什麼好笑的，我真的有PTSD了不想出門。」禹菡的經歷也引來許多網友心疼與擔憂，紛紛勸她要小心，「和女生一起出門，安全很重要」、「小心保護好自己，防身物品要帶著」、「跟蹤太誇張了，趕緊去報警是對的」、「變態也太多，到底有什麼好玩。」禹菡也一一回覆粉絲關心，表示自己準備下單辣椒水等防身物品。禹菡目前是在職棒「Rakuten Girls」樂天女孩及職排「桃氣女孩 Peach Girls」兩棲的啦啦隊成員。淡江大學日文系畢業的她，於2023年獲得「Rakuten Girls猿來是妳」甄選的冠軍，以出色舞技與自彈自唱的編曲獲得青睞，並開始了啦啦隊生涯，因甜美外貌有大批粉絲。