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美國對中國半導體出口管制再度升級，《金融時報》（Financial Times）19日報導，台積電（TSMC）與韓國三星電子（Samsung Electronics），已暫停向部分中國客戶出貨晶片，等待美國商務部核發出口許可。這波管制不僅涉及先進AI晶片，也可能擴及部分智慧型手機處理器，讓中國科技業的晶片供應鏈，面臨新的不確定性。根據《金融時報》報導，美國商務部近期收緊先進半導體出口管制，要求相關業者針對部分使用美國技術製造的晶片，申請出口許可。新規也進一步堵住中國晶片設計業者，過去透過獨立封裝及測試業者（OSAT），取得部分先進晶片製造服務的管道。過去，部分中國晶片設計公司，可以透過相關業者確認，晶片規格是否落在美國出口管制範圍之外，藉此取得海外晶圓代工服務，而不必逐筆申請政府許可。然而，新規上路後，這項作法受到限制，台積電及三星因此暫停部分對中國客戶的晶片出貨，等待美方審核。值得注意的是，這次管制範圍可能不只限於AI晶片。《金融時報》指出，新規也取消部分原本適用於非AI用途晶片的豁免，使得部分先進製程、原本用於智慧型手機等消費性電子產品的晶片，也可能需要申請出口許可。其中，台積電長期為中國手機品牌小米、OPPO、vivo等業者代工生產處理器，相關供應鏈不排除也會受到影響。三星方面，報導則提到，它的中國客戶包括百度旗下AI晶片部門「崑崙芯」、TikTok母公司字節跳動。不過，報導並未確認這2家企業的特定晶片訂單均已遭到暫停。一名業界人士向《金融時報》表示，手機晶片的出口許可，預計有機會獲得核准，但申請及等待審核的過程，仍可能造成生產延誤。《路透社》也進一步披露台積電對中國晶片設計業者的新限制，報導引述知情人士說法，台積電已要求受影響的中國客戶，凡是採用16奈米及以下製程的訂單，除非取得美國出口許可，否則必須暫停。在相關限制下，中國晶片設計業者基本上將僅限於使用較舊的28奈米及40奈米製程，前提是還須符合不使用高頻寬記憶體（HBM）、也不需要先進封裝技術等條件。由於目前多數高效能AI晶片，均仰賴先進製程、高頻寬記憶體、先進封裝技術，這項措施可能進一步增加中國業者發展AI晶片的難度，也讓中國企業尋找海外代工資源的空間受到壓縮。原文連結：