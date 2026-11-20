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韓國天團BTS在昨（19）日晚間舉辦《ARIRANG》世界巡迴演唱會的高雄首場，狂吸大批粉絲到場朝聖。不過不少粉絲看完後也抱怨連連，一名粉絲買了要價9380元的VIP套票，是屬於平面特區的搖滾區，原以為是跟BTS最近的距離，卻變得最遙遠，因為前面的粉絲全站起來看，讓這名粉絲就算站著，還增高10公分也看不到舞台，超爛視角讓她氣炸喊：「9380丟水裡。」一名粉絲在昨日看完BTS演唱會後，拍下自己的視角到Threads發文抱怨，只見她拍下的影片中，只看得見前方不斷揮舞應援棒、以及拿著手機拍攝的粉絲們背影，完全看不到舞台，只有大螢幕，讓買了9380元VIP套票的她忍不住怒喊：「9380我當丟水裡啦！到底是要看什麼？」據悉，9380的VIP套票是屬於平面的搖滾區，鄰近主舞台與延伸舞台四周，是全場距離舞台最近、最能近距離看到成員演出的黃金區域。不料這個原本與BTS最近的距離，卻因為前方其他粉絲全站起來，而什麼都看不到。不過也有粉絲出面解釋，表示在平面特區就要有看不到的覺悟，因為BTS都會請粉絲站起來一起嗨，所以如果不是很前面，很可能就會跟原PO一樣看不到，並建議原PO要穿高一點的鞋子，原PO則表示自己也有跟著站起來，還增高了10公分，不滿表示：「前面有三個空位，手機舉起來又會擋到後面的，每團都有每團的文化，但不是把手燈、應援牌舉過頭才是投入。」