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美國對中國AI晶片出口政策再掀爭議！美國眾議院外交事務委員會，當地時間19日公布最新出口許可資料，揭露川普政府在2025年12月至2026年5月期間，批准輝達（NVIDIA）及超微（AMD），向中國企業出口共計87.9萬顆先進AI晶片；同一期間，科企提交要向中國出口的晶片申請總量，則是高達340萬顆，而且獲准出口的對象，包括多家被美國國防部列入「涉及中國軍方背景企業名單」的公司，引發國會對於本屆政府，出口管制及國家安全審查機制的質疑。根據美國眾議院外交事務委員會公布的資料，美國商務部工業暨安全局（BIS）在上述期間核准的晶片出口許可裡，騰訊獲准15萬顆、阿里巴巴獲准7.5萬顆、百度獲准4.3萬顆，比亞迪則獲准4000顆，4家企業合計取得27.2萬顆晶片的出口許可。值得注意的是，這4家企業均被美國國防部，列入涉及中國軍方背景的企業名單。美國外交事務委員會主席馬斯特（Brian Mast）因此公開相關出口許可資料，要求外界關注美國政府在核准先進AI晶片出口時，是否充分考量國家安全風險。除了核准數量引發關注，美國眾議院外交事務委員會公布的資料也指出，輝達部分出口許可申請，涉及「可能充當晶片走私掩護的中間商」，協助向中國企業銷售先進AI晶片。馬斯特指出，相關申請裡，出現2家疑似空殼公司的名稱-Maginfra和New Matrix，質疑它們可能是協助晶片轉運的掩護管道，擔心美國商務部到底有沒有充分查核交易對象，以及晶片最終流向。曾任美國政府官員、研究美中科技競爭的專家麥奎爾（Chris McGuire）也表示，獲准出口至相關企業的晶片占比超過3成，令人懷疑商務部在核發許可前，是否進行了足夠嚴謹的國家安全審查。眾議院外交事務委員會的民主黨首席議員米克斯（Gregory Meeks），也在19日的委員會會議上提出嚴厲批評，指控過去1個月來，川普政府處理晶片出口管制的方式，已使美國國家安全、技術領先的地位面臨風險，指責商務部旗下的工業暨安全局（BIS），未能有效執行相關規定，呼籲國會必須對政府的出口政策，進行更加嚴格的監督。米克斯進一步提到，此次公開出口許可資料，是希望讓美國民眾了解，政府究竟是如何審核對中國的高級晶片出口申請：「人民有權知道這些決定是如何做出的。」這次出口許可涉及的先進AI晶片，包括輝達H200，以及AMD的MI325X，2者都是用於AI模型訓練以及資料中心運算的重要處理器。不過，87.9萬顆，代表的是美國政府核准出口的許可數量，並不等於這些晶片已全部運抵中國。《路透社》指出，目前仍不清楚有多少獲准的晶片，真正完成對中國出貨。對此，輝達回應稱，相關出口許可附帶嚴格條件，核准數量也受到限制，而且就算先前有取得部分許可，該公司現在也已停止向中國出貨H200晶片。AMD則回覆，公司遵守美國出口管制法律與規定，並在全球營運中，維持嚴格的合規程序。此外，伯恩斯坦的高級分析師拉斯貢（Stacy Rasgon）也分享他的個人看法，認為87.9萬顆AI晶片，在340萬份銷售申請裡，這個獲批數量並不算多：「在我看來，商務部並非隨意批准所有申請，審批流程是有的，聽起來他們（商務部）大約批准了1/4的申請。」資訊來源：