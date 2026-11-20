美國對中國AI晶片出口政策再掀爭議！美國眾議院外交事務委員會，當地時間19日公布最新出口許可資料，揭露川普政府在2025年12月至2026年5月期間，批准輝達（NVIDIA）及超微（AMD），向中國企業出口共計87.9萬顆先進AI晶片；同一期間，科企提交要向中國出口的晶片申請總量，則是高達340萬顆，而且獲准出口的對象，包括多家被美國國防部列入「涉及中國軍方背景企業名單」的公司，引發國會對於本屆政府，出口管制及國家安全審查機制的質疑。
半年核准近88萬顆！騰訊、阿里巴巴都獲准
根據美國眾議院外交事務委員會公布的資料，美國商務部工業暨安全局（BIS）在上述期間核准的晶片出口許可裡，騰訊獲准15萬顆、阿里巴巴獲准7.5萬顆、百度獲准4.3萬顆，比亞迪則獲准4000顆，4家企業合計取得27.2萬顆晶片的出口許可。
值得注意的是，這4家企業均被美國國防部，列入涉及中國軍方背景的企業名單。美國外交事務委員會主席馬斯特（Brian Mast）因此公開相關出口許可資料，要求外界關注美國政府在核准先進AI晶片出口時，是否充分考量國家安全風險。
國會質疑審查把關！部分申請疑似涉及走私中間商
除了核准數量引發關注，美國眾議院外交事務委員會公布的資料也指出，輝達部分出口許可申請，涉及「可能充當晶片走私掩護的中間商」，協助向中國企業銷售先進AI晶片。
馬斯特指出，相關申請裡，出現2家疑似空殼公司的名稱-Maginfra和New Matrix，質疑它們可能是協助晶片轉運的掩護管道，擔心美國商務部到底有沒有充分查核交易對象，以及晶片最終流向。
曾任美國政府官員、研究美中科技競爭的專家麥奎爾（Chris McGuire）也表示，獲准出口至相關企業的晶片占比超過3成，令人懷疑商務部在核發許可前，是否進行了足夠嚴謹的國家安全審查。
眾議院外交事務委員會的民主黨首席議員米克斯（Gregory Meeks），也在19日的委員會會議上提出嚴厲批評，指控過去1個月來，川普政府處理晶片出口管制的方式，已使美國國家安全、技術領先的地位面臨風險，指責商務部旗下的工業暨安全局（BIS），未能有效執行相關規定，呼籲國會必須對政府的出口政策，進行更加嚴格的監督。
米克斯進一步提到，此次公開出口許可資料，是希望讓美國民眾了解，政府究竟是如何審核對中國的高級晶片出口申請：「人民有權知道這些決定是如何做出的。」
涉及輝達H200、AMD MI325X！實際出貨數量仍不明
這次出口許可涉及的先進AI晶片，包括輝達H200，以及AMD的MI325X，2者都是用於AI模型訓練以及資料中心運算的重要處理器。
不過，87.9萬顆，代表的是美國政府核准出口的許可數量，並不等於這些晶片已全部運抵中國。《路透社》指出，目前仍不清楚有多少獲准的晶片，真正完成對中國出貨。
對此，輝達回應稱，相關出口許可附帶嚴格條件，核准數量也受到限制，而且就算先前有取得部分許可，該公司現在也已停止向中國出貨H200晶片。AMD則回覆，公司遵守美國出口管制法律與規定，並在全球營運中，維持嚴格的合規程序。
此外，伯恩斯坦的高級分析師拉斯貢（Stacy Rasgon）也分享他的個人看法，認為87.9萬顆AI晶片，在340萬份銷售申請裡，這個獲批數量並不算多：「在我看來，商務部並非隨意批准所有申請，審批流程是有的，聽起來他們（商務部）大約批准了1/4的申請。」
資訊來源：
美國眾議院外交事務委員會官方公告
US signed off on sales of nearly 900,000 AI chips to China in six months, House committee says
Commerce approved sales of more than 879,000 AI chips to Chinese companies, Rep. Mast says
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據美國眾議院外交事務委員會公布的資料，美國商務部工業暨安全局（BIS）在上述期間核准的晶片出口許可裡，騰訊獲准15萬顆、阿里巴巴獲准7.5萬顆、百度獲准4.3萬顆，比亞迪則獲准4000顆，4家企業合計取得27.2萬顆晶片的出口許可。
值得注意的是，這4家企業均被美國國防部，列入涉及中國軍方背景的企業名單。美國外交事務委員會主席馬斯特（Brian Mast）因此公開相關出口許可資料，要求外界關注美國政府在核准先進AI晶片出口時，是否充分考量國家安全風險。
國會質疑審查把關！部分申請疑似涉及走私中間商
除了核准數量引發關注，美國眾議院外交事務委員會公布的資料也指出，輝達部分出口許可申請，涉及「可能充當晶片走私掩護的中間商」，協助向中國企業銷售先進AI晶片。
馬斯特指出，相關申請裡，出現2家疑似空殼公司的名稱-Maginfra和New Matrix，質疑它們可能是協助晶片轉運的掩護管道，擔心美國商務部到底有沒有充分查核交易對象，以及晶片最終流向。
曾任美國政府官員、研究美中科技競爭的專家麥奎爾（Chris McGuire）也表示，獲准出口至相關企業的晶片占比超過3成，令人懷疑商務部在核發許可前，是否進行了足夠嚴謹的國家安全審查。
眾議院外交事務委員會的民主黨首席議員米克斯（Gregory Meeks），也在19日的委員會會議上提出嚴厲批評，指控過去1個月來，川普政府處理晶片出口管制的方式，已使美國國家安全、技術領先的地位面臨風險，指責商務部旗下的工業暨安全局（BIS），未能有效執行相關規定，呼籲國會必須對政府的出口政策，進行更加嚴格的監督。
米克斯進一步提到，此次公開出口許可資料，是希望讓美國民眾了解，政府究竟是如何審核對中國的高級晶片出口申請：「人民有權知道這些決定是如何做出的。」
涉及輝達H200、AMD MI325X！實際出貨數量仍不明
這次出口許可涉及的先進AI晶片，包括輝達H200，以及AMD的MI325X，2者都是用於AI模型訓練以及資料中心運算的重要處理器。
不過，87.9萬顆，代表的是美國政府核准出口的許可數量，並不等於這些晶片已全部運抵中國。《路透社》指出，目前仍不清楚有多少獲准的晶片，真正完成對中國出貨。
對此，輝達回應稱，相關出口許可附帶嚴格條件，核准數量也受到限制，而且就算先前有取得部分許可，該公司現在也已停止向中國出貨H200晶片。AMD則回覆，公司遵守美國出口管制法律與規定，並在全球營運中，維持嚴格的合規程序。
此外，伯恩斯坦的高級分析師拉斯貢（Stacy Rasgon）也分享他的個人看法，認為87.9萬顆AI晶片，在340萬份銷售申請裡，這個獲批數量並不算多：「在我看來，商務部並非隨意批准所有申請，審批流程是有的，聽起來他們（商務部）大約批准了1/4的申請。」
資訊來源：
美國眾議院外交事務委員會官方公告
US signed off on sales of nearly 900,000 AI chips to China in six months, House committee says
Commerce approved sales of more than 879,000 AI chips to Chinese companies, Rep. Mast says