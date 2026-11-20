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道奇非常懂得如何在小聯盟改造投手，只要給他穩定的定位並保持健康，他在洛杉磯絕對有機會重新找回身價。

亨斯雖然速球退化，但擁有評價高達60分的怪物級變速球與不錯的滑球，道奇投手部門極可能會大刀闊斧調整他的配球比例，甚至讓他捨棄四縫線速球、改練伸卡球或卡特球。

根據《MiLB Central》記者福特（Chase Ford）披露，美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇隊在距離封館大限僅剩不到兩週之際，以一紙小聯盟合約，網羅現年24歲、曾高居聖路易紅雀隊頭號新秀的潛力右投亨斯（Tink Hence）。這筆不佔用40人名單的低風險簽約，讓亨斯在休賽季期間仍能持續使用道奇訓練設施進行復健與調整，因此也讓美媒直呼這筆簽約幾乎零風險。亨斯在2020年選秀會第2輪獲紅雀隊青睞，憑藉動輒95至96英里（約153至154公里） 的剛猛速球與極品變速球，迅速在紅雀農場系統竄起。他不僅在20歲時便一路殺上2A，更曾高居《Baseball America》全美百大新秀第26名、MLB Pipeline第64名，並在2024年正式登上紅雀隊農場頭號新秀寶座。2024年球季，亨斯在2A先發20場狂飆109次三振，繳出防禦率2.71的宰制級成績單，眼看距離大聯盟僅剩一步之遙。然而隨著投球局數增加，傷病卻突然找上門。他先是遭遇肩膀與肋骨傷勢反覆進出傷兵名單，2025年整季只投了21.1局。今年紅雀球團為了保護他而將他轉調到牛棚，卻適得其反，亨斯不僅直球均速暴跌至91.6英里（約147.4公里），在3A出賽19場防禦率更爆增至6.64，最終在9月宣布接受手臂手術，並於本月初成為自由球員。生涯在小聯盟累計出賽277.2局、送出347次三振、防禦率3.50的亨斯，至今仍未迎來大聯盟初登板。過去道奇也曾網羅過紅雀前頂級新秀雷耶斯（Alex Reyes）試圖進行「再生計畫」，雖然雷耶斯最終未能重返巔峰，但道奇向來以化腐朽為神奇的投手改造與養成體系聞名。美媒《Sports Illustrated》指出，道奇近年最令全聯盟敬畏之處，在於他們即便在自由市場豪擲千金網羅大聯盟巨星，卻依然能每年維持全聯盟最頂尖的小聯盟農場體系，「亨斯年僅24歲，當年在紅雀曾被視為球隊苦尋多年的未來王牌，雖然結果不如預期，但他依然擁有頂尖的天賦。《Yardbarker》球探報告分析，《Dodgers Digest》則總結：「這是一張零風險的刮刮樂，雖然他可能回不到巔峰時期的狀態，但如果道奇能施展魔法讓他轉型為牛棚戰力，這將會是一筆巨大的勝利。」