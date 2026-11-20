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NBA 2026-27賽季開季僅一個多月，目前以3勝13負排在西區倒數第二的猶他爵士隊，近期開始有動作。根據《SNY》資深記者貝格利（Ian Begley）最新爆料，急於擺脫開季低潮、重返季後賽行列的爵士隊，內部已將達拉斯獨行俠明星後衛厄文（Kyrie Irving）列為「潛在交易人選」進行評估。然而這筆傳聞一出隨即引發全美籃壇熱議，多家美媒直指無論從年齡時間軸、後場陣容擁擠度，甚至是厄文與爵士執行長安吉（Danny Ainge）當年波士頓時期的「背叛恩怨」來看，這筆交易在現實層面都顯得極度不合邏輯。貝格利在廣播節目《The Putback》中透露，近期聯盟各隊高層都在為交易市場做功課，而令他感到最意外的消息莫過於爵士隊內部正在認真討論厄文：「我聽說猶他最近內部正在針對厄文進行評估，將他列為潛在的交易候選人。各隊都在觀望獨行俠到了交易截止日會怎麼處理厄文，而爵士手握大量交易籌碼，且他們非常渴望贏球，如果對一名球員完全沒興趣，球團是不會花這麼多時間進行內部討論的。」本季獨行俠在厄文與狀元郎弗拉格（Cooper Flagg）帶領下打出8勝7負戰績暫居西區第10，現年34歲（明年3月將滿35歲）的厄文在已出賽的12場比賽中，場均仍能高效攻下22.3分、4.4籃板與4.4助攻，投籃命中率高達47.3%。由於獨行俠直到2031年才重新掌握自己的首輪選秀權，且厄文與19歲少主弗拉格存在高達15歲的年齡落差，外界普遍猜測一旦獨行俠決定着眼未來，厄文勢必成為包括底特律活塞、休士頓火箭與邁阿密熱火等爭冠勁旅瘋搶的頂級得分手。儘管爵士因今年首輪籤並未掌握在自己手中、完全沒有「擺爛」本錢，且目前僅落後西區第10名5.5場勝差，確實有動機尋找即戰力衝擊附加賽；但《CBS Sports》分析師奎因（Sam Quinn）與爵士隨隊媒體紛紛潑冷水，點出網羅厄文存在四大致命矛盾。爵士全隊目前僅有32歲中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）超過30歲，陣容極度年輕；反觀厄文明年將滿35歲，本季年薪近4000萬美元，且明年夏天握有高達4200萬美元的球員選項。在馬卡南（Lauri Markkanen）、小傑克森（Jaren Jackson Jr.）皆背負頂薪，且喬治（Keyonte George）即將迎來新秀延長合約的情況下，爵士根本無力長期留住厄文。另外爵士目前正全力培養23歲的喬治、20歲的貝利（Ace Bailey）與19歲的彼得森（Darryn Peterson）三名外圍核心，一旦馬卡南與小傑克森傷癒歸隊，先發名單都已難以安排，再硬塞進需要大量球權的厄文只會壓縮新秀成長空間。目前，爵士現任執行長安吉正是當年操盤將厄文交易至波士頓塞爾提克的推手。2018年厄文曾公開承諾會與綠衫軍續約，最終卻在2019年夏天食言轉投同區死敵布魯克林籃網，這段不愉快的分手歷史，讓安吉與厄文再度聯手成為全聯盟最難以想像的劇本。CBS總結，爵士內部之所以會出現厄文的名字，更像是因為球團拒絕執行替補控衛科利爾（Isaiah Collier）第四年球隊選項、急需尋找一名老將替補控衛來分擔年輕後場組織壓力，進而在盤點市場上所有可能被兜售的控衛時順帶進行的盡職調查，距離真正向獨行俠提出報價恐怕還有一大段距離。