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▲地哥現身BTS演唱會，並再度用同角度拍下超淡定自拍。（圖／翻攝自Threads@rongditong）

韓國天團BTS昨（19）日晚間在高雄世運舉辦《ARIRANG》巡演，吸引大批粉絲到場朝聖。其中，常常在各大熱門演唱會現場自拍打卡、被稱為「演唱會乾爹」的地哥（童榮地）竟然又搶到票了，被捕獲在場外穿著一身紫色西裝，手拿BTS應援手燈現身，還有不少現場粉絲狂找他合照。有粉絲在昨日於Threads分享於高雄世運場外捕獲地哥的畫面，只見他穿著一身紫色西裝，就連裡面內搭的襯衫都是同色系，手拿BTS的應援手燈，親切的跟多名找他拍照的粉絲合照，直接變為另類的小型粉絲見面會。而之後地哥也跟例行公事一樣，上傳多個在現場同角度拍下的自拍。由於地哥常常現身BIGBANG、BLACKPINK、周杰倫、張惠妹、五月天等非常難搶票的演唱會現場，這次再度現身BTS演唱會，也讓眾人驚嘆他的搶票能力，紛紛表示：「他怎麼都可以搶到？而且怎麼每個藝人他都愛」、「他運氣真的很好，每團都搶得到，而且又是一號表情」、「這人很厲害，各種難買的票他都沒問題！然後再面無表情的自拍」、「地哥已經是演唱會名人了。」地哥因為常常現身演唱會，再以同一角度、淡定表情拍照而爆紅，不過有眼尖粉絲發現，他的座位多在最高處的蛋頂區，推測全憑實力購票，而非單純拿公關票入場，財力與時間可想而知的充裕，讓人感到羨慕又佩服。