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洛杉磯道奇休賽季牛棚面臨重組考驗，繼主力右投菲利普斯（Evan Phillips）日前轉戰亞特蘭大勇士後，同樣投身自由市場的30歲主力牛棚左投維西亞（Alex Vesia）也開出簽約條件。根據《ESPN》知名記者帕森（Jeff Passan）報導，維西亞團隊正尋求一份為期3年的複數年合約，目標價碼直接比照菲利普斯與勇士簽下的3年3500萬美元（約新台幣11.5億元） 甚至更高。目前除了老東家道奇積極爭取續留外，多倫多藍鳥、紐約大都會與邁阿密馬林魚等隊也紛紛加入搶人大戰。維西亞過去6個賽季一直是道奇不可或缺的勝利組牛棚，其中有5個球季防禦率維持在3.02以下，且已經連續6季出賽多達40場以上，近3年更是每年登板皆突破65場。本季他出賽生涯新高的72場，主投58局飆出74次三振，三振率高達31.2%，防禦率僅2.64。在美媒《MLB Trade Rumors》的評估中，維西亞被列為今年自由市場上僅次於聖地牙哥教士莫雷洪（Adrian Morejon）的第2號救援左投。此外，維西亞擁有高出手點的獨特投球軌跡，能讓速球產生遠超帳面數字的壓制力，生涯不僅從未因手臂傷勢進入傷兵名單，季後賽生涯累計22.2局僅失4分、防禦率1.59的大心臟表現，更是各支爭冠勁旅看重的最大賣點。儘管耐戰度與三振能力無庸置疑，美媒也點出維西亞爭取3年長約的兩大潛在隱憂。首先是控球問題，維西亞本季58局投球中送出32次四壞保送，保送率高達13.5%，在全聯盟投滿50局的投手中名列倒數前10。其次則是球速下滑，他的速球均速已從巔峰時期的94.4英里（約151.9公里），逐年滑落至本季的92英里（約148公里）出頭，這兩項數據恐成為球團端出3年約時的最大顧慮。不過在菲利普斯離隊後，道奇急需穩固牛棚戰力，球團內部對簽回維西亞展現高度意願。隨著藍鳥、大都會與馬林魚等想要補強後援左投的球隊陸續傳出濃厚興趣，這場左腕爭奪戰的最終價碼與落腳處備受矚目。