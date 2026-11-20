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美國總統川普（Donald Trump）美東時間19日透過社群平台拋出震撼彈，宣布正式給予2024年辭世的大聯盟史上安打王羅斯（Pete Rose）「死後全面特赦」（Complete and Total Pardon），盛讚這位生涯締造4256支安打紀錄的已故名將是「真正的棒球超級巨星與傳奇」。這項特赦主要針對羅斯在1990年因逃漏稅而背負的聯邦重罪前科；至於他生前最遺憾的美國棒球名人堂資格，大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）已在去年5月解除永久禁賽令，最快有望在2028年正式入主古柏鎮。川普19日在個人社群平台「真實社群」（Truth Social）發文宣布：「我剛剛給予已故的偉大球員羅斯完全且全面的特赦，他是一位真正的棒球超級巨星與傳奇！」川普長年以來始終公開力挺羅斯，多次痛批大聯盟對待羅斯的態度極為不公、甚至帶有政治算計，如今在他逝世兩年多後正式動用總統特赦權替其洗刷聯邦罪名。羅斯在1989年因擔任辛辛那提紅人球員兼總教練期間涉及職棒簽賭，遭到大聯盟處以「終身禁賽」；緊接著在1990年4月，羅斯又因在四年內隱匿約35.5萬美元收入（包含簽名會與賭博所得），向聯邦法院承認兩項虛偽申報所得稅罪名，最終被判處5個月有期徒刑、5萬美元罰款以及1000小時社區服務，並於1991年1月服刑期滿出獄。白宮官員證實，川普此次頒布的死後特赦，正是針對羅斯當年的聯邦稅務重罪前科。儘管總統特赦僅限於聯邦刑事罪名，並不直接管轄美國棒球名人堂的票選資格，但羅斯通往古柏鎮的大門其實早已重新開啟。大聯盟主席曼弗瑞在2025年5月做出重大裁決，認定大聯盟「永久不適任名單」的效力僅止於當事人在世期間、死後即恢復資格，一舉解除包括羅斯與「無鞋喬」傑克森（Shoeless Joe Jackson）在內共17名已故球員的禁賽令。依照名人堂現行規章，羅斯預計將於2027年12月交由時代委員會（Era Committee）進行審議，最快可望在2028年正式入選名人堂。回顧羅斯長達24年的大聯盟生涯，他不僅寫下無人能及的通算4256支安打紀錄，更曾榮獲1963年國聯新人王、1973年國聯MVP與1975年世界大賽MVP，生涯17度入選全明星賽並3度奪得打擊王，於2024年9月以83歲高齡辭世。