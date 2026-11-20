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玉山霧淞結霜了！零下2.3度銀白世界超美

▲今日玉山測站測得零下2.3度低溫，並出現霧淞結霜現象。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

▲玉山出現霧淞結霜現象，銀白世界相當夢幻。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

今晚至明晨更冷「北台灣急凍探10度」！周日冷氣團減弱回暖

▲入秋首波冷空氣將南下影響，全台明顯轉冷，最冷時間點落在周五至周六。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

受到入秋首波大陸冷氣團影響，今（20）日全台各地氣溫驟降，玉山風口出現零下2.8度低溫，玉山測站更測得零下2.3度，根據玉山氣象站表示，今日出現霧淞結霜現象，銀白景色相當夢幻，但目前尚未觀測到固態降水。氣象署亦提到，今日中部以北及宜花天氣偏冷，其他地區天氣亦冷，低溫將持續到周六（21日）清晨，周日（22日）起因冷氣團減弱才逐漸回暖。中央氣象署表示，今日受到大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣偏冷，其他地區天氣亦冷，這波冷氣團不只平地降溫，今日海拔3500公尺以上高山也有零星降雪機會。稍早根據玉山氣象站表示，今日測得零下2.3度低溫，並出現霧淞結霜現象，但目前尚未觀測到固態降水。根據氣象署表示，受到入秋首波大陸冷氣團影響，今（20）日中部以北及宜花天氣偏冷，其他地區天氣亦冷；周六（21日）北部及宜花持續偏冷，其他地區早晚也相當冷，提醒民眾外出做好保暖措施。氣象署提到，今晚至周六清晨，北台灣近山區等內陸零星平地地區不排除有出現10度左右低溫的機率，氣象署有機會於周五白天發布低溫特報；至於天氣何時回暖？周日（22日）起冷氣團減弱，各地白天氣溫逐漸回升，但週六晚間至週日清晨仍受「輻射冷卻」影響，清晨各地天氣依舊低溫。