黃金今年的好日子已經過去了？在經歷一輪驚人的漲勢後，金價近期出現劇烈反轉，根據美國財經媒體《CNBC 》報導，現貨黃金今年1月28日曾創下每盎司5589.38美元的歷史新高，但11月18日已跌破3800美元，比起高點回落約3成；到了19日週四早盤，金價更進一步跌破3700美元，反映市場對美國聯準會（Fed）升息的預期升溫，加上美元走強，正持續削弱黃金的投資吸引力。
升息預期升溫！美元、公債殖利率走強 壓抑金價
報導指出，黃金這波跌勢，與美國貨幣政策預期轉變有密切關係。過去一段時間，市場原本期待聯準會持續降息，加上美元走弱、美國公債殖利率下滑，使不會產生利息收入的黃金更具吸引力，吸引投資人增加配置。
然而，隨著通膨壓力以及中東局勢變化，市場開始重新評估聯準會的利率政策。聯準會理事華勒（Christopher Waller）本週甚至表態，為了讓市場重新正視通膨風險，可能有必要升息2碼，也就是50個基點。
美國財務顧問公司Scholar Financial Advising顧問米爾斯（Evan Mills）表示，目前美國公債殖利率上升、美元走強，導致持有不會產生利息收入的黃金，機會成本明顯提高，對於投資人來說，目前持有現金可能更有利，因為貨幣市場基金的收益率可達4%至5%，在這樣的環境下，黃金就顯得吸引力比較不足。
去年ETF資金狂湧！黃金曾迎來史上最強資金流入
回顧金價先前的驚人漲勢，除了央行持續購金，投資人透過黃金ETF增加配置，也是重要推動力量。
標準渣打銀行（Standard Chartered）全球大宗商品研究主管庫珀（Suki Cooper）指出，黃金市場從2022年開始出現強勁實體需求，為價格建立支撐；隨後，長期投資人也逐漸改變對黃金的資產配置策略，開始增加持有。
根據世界黃金協會（World Gold Council）資料，2025年全球黃金ETF資金淨流入達890億美元，創下歷史新高，其中以北美市場為主要推動力量，全球黃金ETF資產規模更增加一倍以上，達到5590億美元。
庫珀表示，當時市場出現買盤強勁、賣盤相對有限的情況，投資人持續進場，也進一步推升金價。不過，隨著今年市場環境改變，原本支撐黃金的低利率、弱勢美元及避險需求逐漸減弱，投資人開始重新評估持有黃金的成本。
中東戰爭爆發後角色生變！黃金一度淪為籌現金工具
另一個值得注意的轉折，是中東戰事爆發後，黃金的市場角色出現變化。庫珀分析，當時部分投資人不再單純將黃金視為投資組合裡的避險資產，而是將其當成容易出售、可以迅速取得現金的流動性來源。由於黃金交易活絡、變現相對容易，部分投資人選擇出售黃金籌措資金，進而引發第一波修正。她認為，此後，黃金價格開始更加受到市場對聯準會政策預期的影響。
米爾斯也指出，黃金並沒有變得比較稀缺，真正改變的，是其他投資選項變得更有吸引力。當股票、債券及現金的報酬條件改善，投資人自然會重新衡量持有黃金的機會成本。
專家警告恐下探3500美元！但長期避險價值仍在
不過，對於金價後市，市場看法並不一致。Bannockburn Capital Markets管理合夥人兼首席市場策略師錢德勒（Marc Chandler）認為，黃金價格可能進一步下探每盎司3500至3600美元，目前技術線圖尚未出現明確的築底訊號，投資人不宜急著進場抄底，應耐心等待市場出現價格反轉的跡象。
不過，也有專家提出，黃金的長期投資價值並未消失，摩根士丹利（Morgan Stanley）金屬與礦業策略主管高爾（Amy Gower）受訪時表示，儘管金價今年經歷修正，投資人仍有不少理由繼續持有黃金。
美國鑄幣局（U.S. Mint）前局長迪爾（Philip Diehl）也認為，先前推動黃金多頭行情的基本因素仍然存在，只是受到美國貿易政策變化、地緣政治局勢、伊朗戰爭等突發因素干擾，他估計等油價逐漸恢復正常、通膨壓力緩和，利率有望趨於穩定，黃金價格可能在2027年重新回到上升軌道。
此外，全球央行仍持續買進黃金，世界黃金協會資料顯示，央行9月購金量創下當年單月新高，不過今年累計購買量，仍較去年同期減少7%，顯示官方機構的黃金需求仍具一定支撐，但散戶投資人已因近期價格急跌而受到衝擊。
最後，米爾斯也提醒，投資人應先釐清自己持有黃金的目的，如果是為了短期獲利，那黃金未必適合；但若是作為分散風險、對抗市場不確定性的工具，仍有其配置價值。他形容，黃金是投資組合中的「保險」，而不是帶動資產成長的引擎，若在價格已經大幅飆升時才進場購買，反而可能付出過高成本。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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報導指出，黃金這波跌勢，與美國貨幣政策預期轉變有密切關係。過去一段時間，市場原本期待聯準會持續降息，加上美元走弱、美國公債殖利率下滑，使不會產生利息收入的黃金更具吸引力，吸引投資人增加配置。
然而，隨著通膨壓力以及中東局勢變化，市場開始重新評估聯準會的利率政策。聯準會理事華勒（Christopher Waller）本週甚至表態，為了讓市場重新正視通膨風險，可能有必要升息2碼，也就是50個基點。
美國財務顧問公司Scholar Financial Advising顧問米爾斯（Evan Mills）表示，目前美國公債殖利率上升、美元走強，導致持有不會產生利息收入的黃金，機會成本明顯提高，對於投資人來說，目前持有現金可能更有利，因為貨幣市場基金的收益率可達4%至5%，在這樣的環境下，黃金就顯得吸引力比較不足。
去年ETF資金狂湧！黃金曾迎來史上最強資金流入
回顧金價先前的驚人漲勢，除了央行持續購金，投資人透過黃金ETF增加配置，也是重要推動力量。
標準渣打銀行（Standard Chartered）全球大宗商品研究主管庫珀（Suki Cooper）指出，黃金市場從2022年開始出現強勁實體需求，為價格建立支撐；隨後，長期投資人也逐漸改變對黃金的資產配置策略，開始增加持有。
根據世界黃金協會（World Gold Council）資料，2025年全球黃金ETF資金淨流入達890億美元，創下歷史新高，其中以北美市場為主要推動力量，全球黃金ETF資產規模更增加一倍以上，達到5590億美元。
庫珀表示，當時市場出現買盤強勁、賣盤相對有限的情況，投資人持續進場，也進一步推升金價。不過，隨著今年市場環境改變，原本支撐黃金的低利率、弱勢美元及避險需求逐漸減弱，投資人開始重新評估持有黃金的成本。
中東戰爭爆發後角色生變！黃金一度淪為籌現金工具
另一個值得注意的轉折，是中東戰事爆發後，黃金的市場角色出現變化。庫珀分析，當時部分投資人不再單純將黃金視為投資組合裡的避險資產，而是將其當成容易出售、可以迅速取得現金的流動性來源。由於黃金交易活絡、變現相對容易，部分投資人選擇出售黃金籌措資金，進而引發第一波修正。她認為，此後，黃金價格開始更加受到市場對聯準會政策預期的影響。
米爾斯也指出，黃金並沒有變得比較稀缺，真正改變的，是其他投資選項變得更有吸引力。當股票、債券及現金的報酬條件改善，投資人自然會重新衡量持有黃金的機會成本。
專家警告恐下探3500美元！但長期避險價值仍在
不過，對於金價後市，市場看法並不一致。Bannockburn Capital Markets管理合夥人兼首席市場策略師錢德勒（Marc Chandler）認為，黃金價格可能進一步下探每盎司3500至3600美元，目前技術線圖尚未出現明確的築底訊號，投資人不宜急著進場抄底，應耐心等待市場出現價格反轉的跡象。
不過，也有專家提出，黃金的長期投資價值並未消失，摩根士丹利（Morgan Stanley）金屬與礦業策略主管高爾（Amy Gower）受訪時表示，儘管金價今年經歷修正，投資人仍有不少理由繼續持有黃金。
美國鑄幣局（U.S. Mint）前局長迪爾（Philip Diehl）也認為，先前推動黃金多頭行情的基本因素仍然存在，只是受到美國貿易政策變化、地緣政治局勢、伊朗戰爭等突發因素干擾，他估計等油價逐漸恢復正常、通膨壓力緩和，利率有望趨於穩定，黃金價格可能在2027年重新回到上升軌道。
此外，全球央行仍持續買進黃金，世界黃金協會資料顯示，央行9月購金量創下當年單月新高，不過今年累計購買量，仍較去年同期減少7%，顯示官方機構的黃金需求仍具一定支撐，但散戶投資人已因近期價格急跌而受到衝擊。
最後，米爾斯也提醒，投資人應先釐清自己持有黃金的目的，如果是為了短期獲利，那黃金未必適合；但若是作為分散風險、對抗市場不確定性的工具，仍有其配置價值。他形容，黃金是投資組合中的「保險」，而不是帶動資產成長的引擎，若在價格已經大幅飆升時才進場購買，反而可能付出過高成本。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。