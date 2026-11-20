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跨境代購平台HELPnBUY匯品電商創辦人黃品舜，與昇恆昌總經理江建廷、前光泉副董事長汪群凱簽署合作意向書。江、汪兩人以個人名義提供經營經驗與合作資源，協助平台改善營運、拓展海外市場。黃品舜表示，匯品電商預計2027年初啟動天使輪募資。江建廷將以觀光零售、商品經營及顧客服務經驗，協助平台改善作業流程。他表示，代購市場需求大，但從買家與代購員的媒合、訂單管理、金流到售後服務，仍有整合空間。他看重交易信任與服務標準，也認為黃品舜累積逾十年代購社群經驗，了解第一線需求。汪群凱曾參與光泉和萊爾富經營，後創立Knock Knock Coffee，將咖啡服務引進企業辦公場域，進駐研華、光寶及momo等企業總部。他將協助匯品電商擬定成長策略、引介合作夥伴。汪群凱表示，看好由當地代購員採買的模式，認為成熟的代購市場仍有創新空間。HELPnBUY讓買家在平台搜尋商品、選擇代購員，並集中處理付款、訂單與物流追蹤。依平台設計，買家先付款，代購員再採買，款項由第三方金流處理，待買家確認收貨後才撥給代購員。平台表示，這套流程有助於降低代購員採買後遭買家棄單的風險。平台近期也推出AI商品上架功能，可辨識照片、自動產生商品名稱與說明。據平台估算，人工上架每件約需15至30分鐘，每小時可處理2至4項。使用AI後，在商品資訊完整、無須大幅修改的情況下，每小時可上架60項以上。黃品舜說，下一階段募資將用於海外市場拓展、行銷及技術研發，並加強交易保障。平台也規畫引入商品開箱、買家評價及創作者合作，讓購物內容與代購服務接軌。