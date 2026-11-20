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九合一選舉即將登場，民眾黨創黨主席柯文哲昨秀出電子手環，不滿喊「請大家看一看我手上這個標誌，這是賴清德給我的，我應該這樣嗎？所有支持柯文哲的人，看到這個手環請大家想想，你們不要投給誰」。對此，民進黨台北市長沈伯洋今（20）日受訪時表示，大家應該就事論事，做榜樣給大家看，而非政治口水。沈伯洋上午赴芝山站發放最新一期順報「初級大人ONLINE」，媒體詢問，怎麼看待柯文哲稱沈伯洋不敢跟他請益，還稱其電子手環是總統賴清德給的，小草們看了就知道不該投給誰等語？沈伯洋聽聞先是笑稱，這資訊量好大！他接著說，只要任何對市政有益的，他們都會去請益，跟柯講的這些事情，沒有太大的關係，像之前他有提過，柯市府時期，包含食安、交通數據、社宅，都是幾個蠻重要政策，對他們來講，如何延續很重要。沈伯洋提到，至於跟柯文哲的案子、跟柯認為他是一個什麼樣的人無關，大家也都知道，「我以前對柯的批評沒有少過，柯的兩岸的立場，跟我也非常的不一致」，大家應該就事論事；他強調，政治要就事論事，「我們應該要做一個榜樣給大家看，而不是用這樣的政治口水」。對於最終期《順報》，沈伯洋說明，因為已經要選舉了，其內容最主要是針對青年，因此大家可以看到這邊寫「初級大人」，就是大家第一次進到社會裡面感受到創業、租金、使用AI的辛苦等，或是休閒時，想要多花一點錢，文化幣可能已不夠用，因此將青年政策放在裡面；此外，裡面還放了寵物食譜，也提到台北研究院，以及人生不迷路的小遊戲，希望大家喜歡。至於「初級大人」的標題，與民眾黨競選歌曲撞名，沈伯洋提到，《順報》的印製、主題的決定，都是很早以前就決定，但相信對方在做競選歌曲時，也是很早以前就決定，「當然不是我們去抄他，但我也不會說是他們抄我，因為這都是蠻早以前大家都決定的事」。