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綜藝天王胡瓜在演藝圈耕耘多年，更轉型成YouTuber成立頻道「新下面一位」，成功打進年輕人市場，除此之外，他也對股票市場頗有研究，昨（19）日他舉辦媒體餐敘，分享最新加碼5張台積電，投入資金約1千多萬，手中持有的台積電高達30多張，還有0050超過170張，胡瓜分享自己靠著「不融資、不借錢」的原則，如果跌了就像失憶一樣擺著，不必被股市起伏影響判斷。胡瓜在2006至2007年之間，就曾以每股64元的價格買進台積電，本來想長期抱著，但因為當時和營業員沒簽好相關協議，股票被進出操作，意外在金融海嘯前全數出清，躲過股災。然而胡瓜多年來持續買進台積電，曾在200元以下進場，800元時也加碼過，到了1700元左右獲利出清，即便這樣來回多趟，胡瓜如今手中仍有30多張台積電，還有170張0050。胡瓜昨日再加碼買進5張台積電，成交金額約1千多萬元，即便台積電目前已經破2千元大關，胡瓜還是非常看好它長線投資的價值。胡瓜透露自己秉持「不融資、不借錢」的原則，只用閒錢投資，不會影響日常生活，控制風險比追求短期的報酬還要重要。