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台北股市今（20）日開盤面臨沉重賣壓，加權指數以37,646.13點開出，失守3萬8千點，較前一交易日下跌780.76點，跌幅約2.03%，盤中最低下探37,203.77點，早盤震盪走弱。台積電同步下跌60元，報2,040元。台積電ADR周四下跌2.9%，收在352.09美元；台指期夜盤下跌500點，收在38,107點，反映台股開盤前市場氣氛偏弱。台股開盤前，美股主要指數前一交易日全面收黑。道瓊工業指數下跌1101.11點，跌幅2.19%，收在49,097.06點；標普500指數下跌147.80點，跌幅2.02%，收在7,175.83點。那斯達克指數下跌550.69點，跌幅2.25%，收在23,879.20點；費城半導體指數則下跌2.41%，科技與半導體類股賣壓也成為市場關注焦點。個股方面，台積電美國存託憑證（ADR）前一交易日下跌2.9%，收在352.09美元；台指期夜盤也下跌約500點，反映市場對台股開盤的保守預期。台積電前一交易日收在2100元，目前下跌60元至2040元，跌幅約2.86%。