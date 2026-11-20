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人工智能（AI）企業「Anthropic」，美國時間週四正式在那斯達克上市，首日雖然交出亮眼成績、股價收漲17%，但這股IPO熱潮並未成功帶動美股走揚，各大指數當天收盤跌幅均超過2%。這股科技股拋售潮也蔓延至週五的亞股市場，日本日經指數、韓國Kospi指數開盤皆重挫。綜合日韓媒體報導，Anthropic雖然已正式掛牌，但投資人對於AI和半導體產業的未來依然擔憂，也忌憚美國國會換黨後，資料中心將受到更嚴格的監管，AI和半導體相關股票領跌，美國、亞洲都逃不過。截至發稿為止，日經指數大跌2807.35點或4.72%，暫報56636.86點；韓國Kospi指數跌211.44點或4.12%，暫報4926.45點。分析認為，美股科技股近期走弱，加上投資人對AI產業估值、龐大資本支出、未來獲利能力的疑慮升高，使市場開始重新調整科技股持倉；另一方面，輝達、AMD接連面臨中國業務及美國出口管制政策的不確定性，也加深半導體供應鏈的投資疑慮。分析指出，市場目前關注的焦點，已不只是AI產業能否持續成長，而是企業能否將龐大的投資真正轉化為獲利。換句話說，市場並非否定AI產業的長期發展，而是開始對AI投資的資金流向、估值及獲利能力進行「重新定價」。