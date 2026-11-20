皮克敏手遊《Pikmin Bloom》半年一次的「社群週」又來了！社群週主要是讓玩家透過「大量種花」，補齊前半年未成功蒐集的「單月徽章」，因此又被玩家稱為「補考週」，近日《Pikmin Bloom》也終於公佈「2026年11月21日至11月30日」社群週詳細任務內容，本文一次整理「花朵、徽章、任務」等內容。
皮克敏社群週是什麼？
《Pikmin Bloom》每個月都會有「社群日」讓玩家進補花瓣、戰利品，而「社群週」則是每半年舉辦一次，通常在每年5月底和11月底進行，目的是讓新手或錯過活動的玩家，有機會獲得過去6個月「社群日徽章（特殊花朵勳章）」及特殊服裝配件。
皮克敏11月社群週任務
2026年11月21日至11月30日，《Pikmin Bloom》社群週主題是「《Pikmin Bloom》5週年」，活動開始時，玩家最多會收到「6項種花」任務，分別是「勿忘草、風鈴草、蘭花仙人掌、美人蕉、洋桔梗、薊花」，也就是2026年5月至2026年10月，各月份的主要花朵。
《Pikmin Bloom》說明，如果玩家原本就已經在當月社群日走1萬步，獲得該月「種植員徽章」，就不會收到指定花種任務，例如10月薊花徽章已經取得，11月社群週就不需要解種植薊花的任務。11月21日至11月30日，在活動期間走滿30000步的任務，完成後也可以獲得「五週年紀念徽章」。
此外，不論是透過「補考」或「原本就已經收齊」2026年5月至2026年10月期間的所有種植員徽章，玩家都會獲得一組「高難度任務」，全部破解後可獲得 Mii 服裝的棒球外套（金色）；也就是說，社群週會有「3種任務模式，系統會視玩家徽章現況」給予指定任務。
皮克敏11月社群週怎麼解？
📌補徽章任務： 過去半年的6種主花，每缺一種社群日徽章，都要種3500朵花才能補上，所有花種任務同時並行，沒有順序之分。
📌五週年紀念徽章任務：社群週期間累積走滿30000步。
📌高難度任務：勿忘草、風鈴草、蘭花仙人掌、美人蕉、洋桔梗、薊花，「依照順序」各種5000朵，種完第一種花，會贈送下一種花的50個花瓣，6種花種完才能拿到 Mii 服裝的棒球外套（金色）。
皮克敏社群週巨大花朵效果
《Pikmin Bloom》提及，社群週期間巨大花朵會綻放6個小時，然後就會回到葉子狀態，在巨大花朵旁種植一般的藍色、紅色、黃色或白色花瓣時，將會開出當季花朵，不同花朵會在不同日期和時段綻放。
🟡勿忘草、風鈴草、蘭花仙人掌、扶桑花、雞冠花、萬壽菊、天竺葵與鼠尾草
■將在11月21日、23日、25日、27日和29日00:00至11:59綻放。
■將在11月22日、24日、26日、28日和30日12:00至23:59綻放。
🟡美人蕉、洋桔梗、薊花、週年紀念玫瑰、鳶尾花、天堂鳥、天竺葵與鼠尾草
■將在11月22日、24日、26日、28日和30日00:00至11:59綻放。
■將在11月21日、23日、25日、27日和29日12:00至23:59綻放。
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《Pikmin Bloom》每個月都會有「社群日」讓玩家進補花瓣、戰利品，而「社群週」則是每半年舉辦一次，通常在每年5月底和11月底進行，目的是讓新手或錯過活動的玩家，有機會獲得過去6個月「社群日徽章（特殊花朵勳章）」及特殊服裝配件。
2026年11月21日至11月30日，《Pikmin Bloom》社群週主題是「《Pikmin Bloom》5週年」，活動開始時，玩家最多會收到「6項種花」任務，分別是「勿忘草、風鈴草、蘭花仙人掌、美人蕉、洋桔梗、薊花」，也就是2026年5月至2026年10月，各月份的主要花朵。
《Pikmin Bloom》說明，如果玩家原本就已經在當月社群日走1萬步，獲得該月「種植員徽章」，就不會收到指定花種任務，例如10月薊花徽章已經取得，11月社群週就不需要解種植薊花的任務。11月21日至11月30日，在活動期間走滿30000步的任務，完成後也可以獲得「五週年紀念徽章」。
此外，不論是透過「補考」或「原本就已經收齊」2026年5月至2026年10月期間的所有種植員徽章，玩家都會獲得一組「高難度任務」，全部破解後可獲得 Mii 服裝的棒球外套（金色）；也就是說，社群週會有「3種任務模式，系統會視玩家徽章現況」給予指定任務。
📌補徽章任務： 過去半年的6種主花，每缺一種社群日徽章，都要種3500朵花才能補上，所有花種任務同時並行，沒有順序之分。
📌五週年紀念徽章任務：社群週期間累積走滿30000步。
📌高難度任務：勿忘草、風鈴草、蘭花仙人掌、美人蕉、洋桔梗、薊花，「依照順序」各種5000朵，種完第一種花，會贈送下一種花的50個花瓣，6種花種完才能拿到 Mii 服裝的棒球外套（金色）。
《Pikmin Bloom》提及，社群週期間巨大花朵會綻放6個小時，然後就會回到葉子狀態，在巨大花朵旁種植一般的藍色、紅色、黃色或白色花瓣時，將會開出當季花朵，不同花朵會在不同日期和時段綻放。
🟡勿忘草、風鈴草、蘭花仙人掌、扶桑花、雞冠花、萬壽菊、天竺葵與鼠尾草
■將在11月21日、23日、25日、27日和29日00:00至11:59綻放。
■將在11月22日、24日、26日、28日和30日12:00至23:59綻放。
🟡美人蕉、洋桔梗、薊花、週年紀念玫瑰、鳶尾花、天堂鳥、天竺葵與鼠尾草
■將在11月22日、24日、26日、28日和30日00:00至11:59綻放。
■將在11月21日、23日、25日、27日和29日12:00至23:59綻放。