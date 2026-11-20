我是廣告 請繼續往下閱讀

▲MeiMei進軍抖音開直播，還獻唱經典曲〈123木頭人〉。（圖／翻攝自MeiMei抖音）

節目《我愛黑澀會》出身女星MeiMei（郭婕祈），2012年淡出演藝圈、IG更從2022年就停止更新，直到近日才漸漸於社群透露近況，不料她似乎真的要回歸社群了，直接進軍抖音平台（TikTok），還開直播大唱黑Girl小分隊「粉紅高壓電」的名曲〈123木頭人〉，讓老粉們淚崩直呼：「青春回憶。」MeiMei近日進軍抖音平台並開直播，只見她披著一頭烏黑亮麗的長髮、畫著精緻妝容，在鏡頭前笑著與粉絲互動，還直接清唱〈123木頭人〉，依然甜美的歌聲，瞬間讓老粉們融化，紛紛表示：「斷層好幾年，MeiMei的魅力依舊」、「青春回憶的MeiMei～～我數123木頭人」、「瘋掉，日系美眉，好想她。」除了唱歌外，MeiMei也因離開社群太久，而不斷按錯東西，還不小心播放TWICE的歌，讓她一臉慌張的急忙關掉後笑說：「我現在要習慣按一些音效，有時候手指頭就是…我要練習不看著鍵盤按音效，有時候會按錯，你們大家就陪著我一起成長吧。」透露還在摸索中。黑澀會美眉曾在2006年底推出EP《美眉私密的一天》，將9名成員分成兩組進行PK、良性競爭，粉紅高壓電由大牙領軍，帶領小蠻、鬼鬼、丫頭、Apple，代表曲為〈123木頭人〉、〈我要愛的好〉。甜心轟炸機則是MeiMei領軍，帶領彤彤、小薰、筱婕（寧兒），代表曲是〈Shining Kiss〉、〈晴天娃娃〉，在當時都獲得非常好的成績，歌曲也至今都有許多人傳唱。