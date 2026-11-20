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韓國天團BTS防彈少年團睽違8年重返台灣舉辦大型專場，世界巡迴《BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN KAOHSIUNG》昨（19）日晚間於高雄國家體育場盛大開場，場內外吸引超過5萬名粉絲朝聖。由於演出場地與國家運動訓練中心僅一街之隔，多位正在備戰的台灣國手紛紛在社群平台上分享「免費的演唱會視角」，讓大批粉絲笑說：「你是國家代表隊！當然可以！」BTS此次高雄站首場演出以〈Hooligan〉強勢揭開序幕，震耳欲聾的應援聲與舞台音效直接穿透場館外圍，讓緊鄰世運主場館的國訓中心意外成為全台最受矚目的「免費VIP區」。田徑女將廖晏均昨日賽前便在社群媒體公開向館內同好招手，笑稱在國訓中心辛苦操練一整天的「國訓阿米」們，晚上結束訓練後可以相約前往7樓觀景台一起聽BTS，還貼心備註「不確定隔音聽不聽得到，可能會改到6樓」。緊接著，游泳好手傅堃銘也在留言區透露只要站在國訓宿舍樓上，就能把演唱會現場畫面看得一清二楚。此外，擊劍選手陳致傑還連發2篇貼文直呼：「國訓都有免費的票。」全國鉛球女子紀錄保持人江靜緣更是發出有狂笑背景音的影片，直接嗨喊：「免費的金泰亨跟田柾國瘋掉」。台灣男子撐竿跳全國紀錄保持人吳彥翰也po初放煙火的影片直呼：「國訓中心真的…好厲害…」多位國手的貼文曝光後，迅速在網路上引發熱烈討論。許多買不到票的歌迷紛紛留言表達羨慕，笑稱國訓中心根本直接升級為「最強搖滾區」、「這距離比買看台區還要近」、「我怎麼覺得國訓中心的直播更好看」。也有不少網友直言要進駐國訓中心甚至比搶票還難，「你是國家代表隊！當然可以！」、「不好意思 要進入國訓的門檻也不小哈哈哈哈」、「專門給我們國家寶貴的選手們看的」、「這個國手福利很可以」。