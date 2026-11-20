我是廣告 請繼續往下閱讀

台北股市今（20）日早盤賣壓沉重，加權指數目前來到36,872.24點，下跌1,554.65點，跌幅4.05%，失守3萬7000點關卡，成交金額達1,977.94億元。台積電（2330）也同步走弱，上午9時18分報2,045元，下跌55元，跌幅2.62%。台積電前一交易日收在2,100元，今日以2,035元開出，盤中最高2,060元、最低2,030元；截至上午9時18分，成交量13,468張，成交金額274.95億元，均價2,041元，股價仍較前一日收盤價下跌。回顧前一交易日（19日），台股加權指數終場收在38,426.89點，下跌1,768.02點，跌幅4.40%，創史上第7大收盤跌點，盤中最低更重挫1,935.21點，創盤中第9大跌點，並正式失守年線，成交金額達8,952.81億元。台積電當天收在2,100元，下跌75元、跌幅3.45%。國際市場方面，美股週四（19日）收盤全面走弱，道瓊工業指數下跌1,101.11點，跌幅2.19%，收在49,097.06點；標普500指數下跌147.80點，跌幅2.02%，收在7,175.83點；那斯達克指數下跌550.69點，跌幅2.25%，收在23,879.20點。費城半導體指數也下跌2.41%。台積電ADR週四下跌2.9%，收在352.09美元；台指期夜盤下跌500點至38,107點，跌幅1.3%。