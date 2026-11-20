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NBA前MVP球星「威少」衛斯特布魯克（Russell Westbrook）雖然已卸下球衣高掛球鞋，但回饋家鄉的腳步從未停歇。隨著美國感恩節即將到來，衛斯特布魯克今（20）日被直擊冒著大雨重返他從小長大的南洛杉磯（South LA）傑西歐文斯公園（Jesse Owens Park），親自向當地弱勢家庭發放感恩節大餐、生鮮雜貨與過冬物資。即便天公不作美、現場雨勢不斷，衛斯特布魯克依然身穿雨具親切地與排隊民眾互動並遞上物資，暖心舉動在社群媒體上瘋傳，讓無數球迷大讚他場內場外都是無可挑剔的真英雄。洛杉磯快艇隨隊記者林恩（Joey Linn）今日在社群平台X分享一段現場影片並寫道：「三年前，衛斯特布魯克與快艇隊在他從小長大的南洛杉磯傑西歐文斯公園落成了一座社區籃球場；而今天，他再次回到這裡親自發放感恩節餐食與生活物資。」事實上，這是衛斯特布魯克旗下「Why Not? Foundation」基金會連續第14年在傑西歐文斯公園舉辦感恩節回饋活動，今年更創下歷年最大規模，共計向南洛杉磯家庭發放高達1500份感恩節火雞大餐與禦寒冬衣。衛斯特布魯克在現場受訪時感性表示：「14年前我們在傑西歐文斯公園啟動這項計畫，每年11月我們都會準時出現，因為這裡就是我的家。今年我們獲得了更多的祝福與資源，既然有能力，何不給予社區更多回饋呢（Why not give more back）？」對於從南洛杉磯街頭一路打進NBA殿堂、並曾奪下2017年聯盟MVP的衛斯特布魯克而言，傑西歐文斯公園不僅承載著他的童年回憶，更見證了他長年深耕社區的承諾。三年前他攜手快艇球團翻修公園球場，替當地孩童打造安全的打球環境；如今在節日前夕，他再度頂著風雨親自站在第一線分送食物，實質減輕當地家庭籌備感恩節晚餐的經濟負擔。 這段冒雨送暖的畫面曝光後，不僅令洛杉磯在地居民感動不已，也讓遠在奧克拉荷馬的雷霆球迷倍感驕傲。美媒《Heavy》評論指出，在籃球場上衛斯特布魯克的數據與歷史定位或許總能引發各種辯論，但離開球場後，他十餘年如一日對家鄉與社區的無私奉獻，早已超越任何獎項與紀錄，成為體壇最動人的典範。