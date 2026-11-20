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蔣萬安夜市用餐爆「白吃白喝」爭議 藍營怒告許淑華

北檢列被告啟動偵辦 許淑華：相信司法還我清白

民進黨台北市議員許淑華日前指控，台北市長蔣萬安前往饒河街夜市掃街拜票時，在知名小吃店「東發號」用餐卻未付款，痛批蔣萬安「白吃白喝」，引發藍營不滿並提告涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》意圖使人不當選罪。台北地檢署今（20）日上午首度以被告身分傳喚許淑華到案說明，經過約半小時偵訊後，檢察官諭令請回。許淑華強調，相關指控都經過查證，自己絕對沒有造謠，「我相信司法會還我清白」。整起事件起因於蔣萬安競選團隊13日前往饒河街夜市掃街拜票，期間進入知名小吃店「東發號」用餐，隔天許淑華在政論節目上爆料，指控蔣萬安一行人「白吃白喝完了以後走人」，引發外界議論。國民黨台北市議員詹為元隨後前往警局告發許淑華，認為相關言論涉嫌散布不實訊息，意圖影響選舉結果。針對付款爭議，饒河街夜市自治會長郭洪金鳳出面說明，表示蔣萬安幕僚當天曾交付2000元，委託她代為支付餐費，但因店家當時拒收，雙方才約定隔天結帳。不過，許淑華事後仍在臉書發文反擊，質問「蔣萬安，可以不要說謊嗎？」並強調自己再次向店家查證，確認用餐當下確實沒有人付款，直到隔天才由自治會長結清款項，認為自己的說法並無不實。由於爭議持續延燒，台北地檢署主動分「選他案」，將許淑華列為被告，並交由「假訊息處理中心」檢察官偵辦。檢方20日上午首度傳喚許淑華到案說明，整個偵訊過程約半小時，訊後諭令請回。許淑華進入地檢署前受訪表示，「我為小市民發聲、我為小市民說話，我所說的事情，都是經過查證以後才說出來的，所以我沒有造謠。」她強調，會向檢察官詳細說明事發經過，並提交相關資料，相信司法最終會還她清白。庭訊結束後，許淑華僅回應，「我們全部都查證過，沒有造謠。