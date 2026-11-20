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▲A2O Entertainment發表聲明，成員VORA因盲腸炎接受手術，將缺席行程。（圖／翻攝自X）

南韓經紀公司A2O Entertainment今日透過官方社群平台發布緊急公告，證實旗下團體A2O LITE成員VORA（보라）因突發劇烈腹痛就醫，經醫院詳細檢查後確診為「急性闌尾炎（盲腸炎）」，並已安排進行手術治療，將缺席《K-POPCON》事前錄製行程。A2O Entertainment在聲明中表示，公司將藝人的健康與康復視為最高優先考量，因此A2O LITE不得已將缺席原定的節目《K-POPCON》事前錄製行程。對於向期待已久的粉絲傳達如此突如其來的消息，經紀公司也深表歉意，並請求外界給予寬容與諒解。文末，A2O Entertainment感謝粉絲一直以來對A2O LITE的溫暖支持，並承諾將全力照護VORA，讓她能夠充分休息、專心靜養，期盼她能早日以健康的面貌再次與粉絲見面。今日 A2O LITE 成員 VORA 因突發腹痛前往醫院就診，經檢查結果診斷為急性闌尾炎（盲腸炎），目前已安排進行手術。對此，本公司將藝人的健康與恢復視為最優先考量，在此再次向各位通知，A2O LITE 不得已將無法參與原定的Arirang TV《K-POPCON》事前錄製。向一直等待事前錄製的各位粉絲傳達如此突然的消息，我們致上最誠摯的歉意，並懇請各位給予寬容與諒解。真心感謝大家一直以來給予 A2O LITE 的溫暖關注與支持。本公司將會細心照料，讓 VORA 能夠獲得充分的休息與靜養並專注於康復，盡最大努力讓她以健康的面貌再次與各位粉絲見面。謝謝大家。 A2O Entertainment