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▲BTS（如圖）睽違8年再度來台開唱，吸引大批粉絲朝聖，成員們也把握難得機會觀光。（圖／NOWNEWS）

韓團BTS（防彈少年團）昨晚（19日）在高雄世運主場館舉辦《ARIRANG》世界巡迴演唱會首場，成員柾國在演出前一晚去逛了六合夜市，台上他開心表示：「香腸真的好好吃！」男神此話一出，讓夜市賣香腸的攤販瞬間湧入人潮，有網友拍下香腸攤大排長龍的現場照片，笑虧：「超好笑，阿姨感覺已經忙到失去表情」、「阿嬤本來是出來做身體健康的，結果小田這一搞，累翻」、「做完這單就退休。」柾國前一晚和團員們一起去逛夜市，台上他直呼：「香腸真的好好吃！」對台灣的香腸讚不絕口，甚至笑說未來再來高雄的理由之一就是吃香腸。而不少粉絲聽聞後也紛紛前往香腸攤販打卡，甚至到凌晨都還在排隊。對此，有網友拍下店家整晚幾乎手沒停過，不停地在烤香腸，老闆更是忙到臉上逐漸失去笑容，眼神看似已有些疲憊。柾國一句話便帶動人潮，其他人看了紛紛表示：「超好笑，阿姨感覺已經忙到失去表情」、「阿嬤的笑容轉移到柾國臉上」、「阿姨：幹完這單我要退休」、「當時的阿嬷還不知道後面會忙成啥樣……」、「一天把一個禮拜的業績烤完」、「阿嬤沒想到會有爆紅的這一天。」BTS睽違8年再度來台開唱，吸引大批粉絲朝聖，成員們也把握難得機會觀光，Jin與柾國、V、j-hope驚喜現身六合夜市，立刻引來大批粉絲包圍，而V一邊買香腸一邊用中文問：「這好吃？你好我是金泰亨。」香腸阿姨則熱情回應並喊道：「安妞哈誰呦（韓文：你好）。」成功逗樂成員們。