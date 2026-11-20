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▲醫師表示，食道癌早期多無症狀，若漸進性吞嚥困難持續2至3週以上等，應及早就醫檢查。（圖／員榮醫院提供）

食道癌早期多無症狀 4危險因子：愛吃超燙食物小心

一名50歲中年男菸酒檳不離手，但幾個月前開始出現漸進性吞嚥困難，體重明顯下降，甚至連稀飯都出現吞嚥困難。至醫院求診，醫師檢查確診為「中段食道鱗狀細胞癌」，將有腫瘤的食道段落切除後，再藉由胃拉成「細管狀」重建新食道，患者如今也能正常飲食。收治個案的員榮醫院胸腔外科醫師謝志明說，個案本來吃飯速度沒問題，但後續開始出現乾飯必須配水吞，過一段時間甚至開始連吃稀飯都有困難。經胃鏡切片檢查確診為「中段食道鱗狀細胞癌」，電腦斷層等分期檢查顯示仍屬早期且無遠端轉移。謝志明表示，食道位於胸腔深處，周邊緊鄰氣管、主動脈、心臟及肺臟。一旦腫瘤侵犯周邊，進行手術的難度也會增加。醫師說，手術是以食道切除及胃管重建，併空腸營養造口。謝志明提到，手術分為3大步驟，包括切除病灶，經胸腔切除含腫瘤的食道段落，並進行縱膈腔淋巴結廓清，這也是決定預後的關鍵。第二步則經由腹部將胃與周圍組織分離，保留主要血管後，「修整成3至4公分寬的細長胃管」，之後才能把胃拉長、往上提到胸部當作「新的食道」。同時在腹腔內另做一個約1公分的「小腸營養造口」，用於術後食道吻合處尚未癒合前，灌食以提供營養，等待患者恢復自主進食後，即可移除，並非永久造口。最後再將重建好的胃管向上拉至頸部，與殘餘食道進行吻合，恢復消化道連續性。謝志明說，整個手術歷時約8小時，需麻醉、加護病房、護理、營養及呼吸治療團隊等緊密銜接。而病人至今也已能正常飲食。謝志明提醒，食道癌早期多無症狀，若出現從「乾飯需配水，到改吃稀飯，之後只能吃半流質」的漸進性吞嚥困難、胸口異物感等，持續2至3週以上，不要以為是老化，應及早就醫透過胃鏡檢查。也要留意，菸、酒、檳榔及過燙食物都是食道癌危險因子。