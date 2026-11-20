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▲角逐嘉義市長的黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統（圖中），先前抽號碼時，突然大喊「打倒張啓楷，張啓楷滾出嘉義」，讓一旁的張啓楷好尷尬。（圖／擷取自黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統臉書）

桃園市議員候選人「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」在政見會金句連發掀熱議，也讓「為選舉改名」再成話題。回顧台灣選舉史，除了改名3次已無法改回本名的「財神總統」，2022年改名為16字「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」參戰的嘉義市議員顏翎熹，更真的靠奇招成功當選！台灣選舉改名始祖非嘉義「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」莫屬。他原名黃宏成，自2010年起歷經3次更名，2015年定名為15字全名曾創全台最長姓名紀錄；他自2014年起5度投入縣市長與立委選舉均未當選，今年再度參選嘉義市長、累計第6度投入選戰，因《姓名條例》規定一生僅能改名3次，如今已無法改回本名，但他直言名字有「台灣」相當光榮。唯一靠改名成功當選的，是2022年參選嘉義市議員的顏翎熹（原名Molly翎熹）。當年她與網路名人「小商人」合作，改名為16字的「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」呼籲關注性侵與性專區議題，最終以2,813票（得票率5.57%）拿下第9名順利當選；她於2023年底改回本名「顏翎熹」，今年也登記爭取連任。2026年選舉「小商人」再度操盤話題，邀JKF女模「Angela寶7」改名為16字的「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」，投入桃園市第1選區議員選戰。王妃穿白色古裝參選、主打零募款與無競選總部，在公辦政見會上憑藉犀利金句與道具橋段引爆社群高度關注。