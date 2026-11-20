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▲「名代 宇奈とと」台灣旗艦店坐落於台北東區頂好商圈，位於SOGO忠孝館旁、緊鄰瑠公公園。 (圖／名代 宇奈とと提供)

炭火現烤鰻魚飯189元、正統鰻魚重箱299元

▲日式正統「鰻魚重箱」更訂為299元親民價格，業者強調，此定價打破市場行情。（圖／名代 宇奈とと提供）

鰻魚小缽料理119元起 日式炸物69元起

▲炭火鰻魚飯之外，「名代 宇奈とと」台灣旗艦店也有多樣化小菜。（圖／名代 宇奈とと提供）

東京六本木名店「WAGYU BURGER HIROKIYA」客座晶華酒店

▲入選日本Tabelog 2026「漢堡百名店」的東京六本木名店 「WAGYU BURGER HIROKIYA」，即日起將快閃晶華酒店，推出帶有起司瀑布的招牌「熔岩起司瀑布和牛堡」等漢堡。（圖／台北晶華酒店提供）

備受矚目的東京平價炭火鰻魚飯傳奇品牌「名代 宇奈とと」（Nadai Unatoto），原訂11月於台北東區開設台灣首家旗艦店，因日本進口設備仍需進行調校，加上部分進口食材到貨時程延誤，代理引進的台灣香繼光集團則表示，開幕日期將再另行公告，不過台灣店的餐點售價搶先出爐，由台灣香繼光集團與日本 G-FACTORY株式会社兩大上市櫃餐飲企業攜手引進的「名代 宇奈とと」，在日本以「平價、快速、美味」的經營理念風靡日本市場。此次首度登台，選址台北東區頂好商圈、SOGO忠孝店旁、緊鄰瑠公公園的兩層樓獨棟建築，打造結合「炭火鰻魚飯專賣店 × 日本居酒屋」的複合式旗艦店。除了主打炭火現烤鰻魚飯，更集結60餘款日式下酒菜、特色串燒與20多款酒水飲品。「名代 宇奈とと」嚴選由三代傳承的專業鰻魚供應商精心挑選、符合外銷日本品質等級的台灣養殖日本鰻，且為高規格4P新鰻，肉質細緻、油脂豐潤，搭配日本直送經典特製醬汁，堅持傳統炭火現烤工藝，呈現層層交織的炭香、醬香與鰻魚脂香。延續日本原店的平價精神，讓過去被視為高價料理的炭火鰻魚飯，也能成為日常輕鬆享用的美食。眾所期待的入門款「經典鰻魚丼」破盤價只要189元，讓學生、小資族也能輕鬆品嚐炭火現烤鰻魚的美味；日式正統「鰻魚重箱」更是299元親民價格，業者強調，是打破市場行情。除了經典炭火鰻魚飯，「名代 宇奈とと」更將日本居酒屋的豐富菜色與輕鬆氛圍帶進台北東區。鰻魚小缽料理119元起，讓消費者以不同方式品嚐鰻魚美味；人氣單品「玉子燒」小份69元、大份也只要99元，無論獨享或多人分享都能自由搭配。日式炸物同樣走親民路線，從香酥鰻魚骨、雞肉可樂餅、雙色地瓜球到蝦餅，通通只要69元銅板價，搭配20多款酒水飲品。營業時間至晚間11點，從午餐、晚餐到宵夜時段。品牌也強調，為確保料理品質與整體營運服務達到品牌標準，決定順延開幕時程，確切日期將另行公布品牌表示，台灣首店不僅要完整呈現日本原店的炭火現烤工藝與道地風味，更希望從料理出餐、服務流程到整體用餐體驗，都能以最佳狀態迎接消費者。▪️名代 宇奈とと」台灣旗艦店地址：台北市大安區忠孝東路四段49巷4弄6號營業時間：11:00-23:00另外，台北晶華酒店則是宣布，即日起至明（2027）年1月3日，邀請到入選日本Tabelog 2026「漢堡百名店」的東京六本木名店 WAGYU BURGER HIROKIYA，將於一樓azie中庭推出六款以100%日本A5和牛製作的漢堡。除了極具戲劇效果帶起司瀑布的招牌「熔岩起司瀑布和牛堡」 之外，「極上和牛堡」、「松露蒜味美乃滋和牛堡」、「塔塔醬酪梨蛋黃和牛堡」、「照燒歐姆蛋和牛堡」等店內人氣品項也原汁原味來台，品牌更為晶華獨家研發「辣醬雙蟹和牛堡」。